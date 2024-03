Κοινωνία

Αθήνα – Παρέλαση: Προσαγωγές ατόμων που κυμάτισαν παλαιστινιακές σημαίες (βίντεο)

Σε ποιο σημείο της παρέλασης επέλεξαν τα άτομα αυτά να προχωρήσουν στη διαμαρτυρία τους και ποια η αντίδραση της Αστυνομίας.

Σε 8 προσαγωγές μεταναστών προχώρησε η ΕΛΑΣ κατά τη διάρκεια της παρέλασης για την 25η Μαρτίου στο κέντρο της Αθήνας.

Συγκεκριμένα, την ώρα που περνούσαν τεθωρακισμένα του ελληνικού στρατού, επικράτησε μικρή αναστάτωση όταν ορισμένοι μετανάστες επιχείρησαν να βαδίσουν κάθετα στην πορεία τους και κυμάτισαν σημαίες αλληλεγγύης υπέρ της Παλαιστίνης μπροστά από τα διερχόμενα τανξ.

Αστυνομικοί επενέβησαν και απομάκρυναν τα άτομα αυτά από το σημείο, προχωρώντας και σε προσαγωγές.

