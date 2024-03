Πολιτική

Τέμπη – Μάντζος: Τα τρία ερωτήματα που περιμένουν απάντηση από την κυβέρνηση

Αποστάσεις παίρνει πάντως από την πρόταση Κασσελάκη, για την οποία σχολίασε: “Δεν είναι όλα life style”.

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Δημήτρης Μάντζος, σε ανακοίνωση την οποία εξέδωσε σχετικά με τηλεοπτική παρουσία του, αναφέρθηκε στην επικείμενη υποβολή πρότασης δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης από τους βουλευτές του κόμματος.

«Πρόκειται για μια σειρά από πλήγματα στο κράτος δικαίου, ιδίως όσον αφορά στο έγκλημα των Τεμπών και στην επιχείρηση συγκάλυψης. Μετά και το δημοσίευμα, για εμάς ήταν θεσμικός μονόδρομος η κατάθεση πρότασης δυσπιστίας κατά μιας Κυβέρνησης η οποία αποδεικνύεται ότι από τις πρώτες στιγμές της τραγωδίας είχε ως πρώτο μέλημα τη συγκάλυψη» τόνισε.

Μάλιστα ο Δ. Μάντζος έθεσε μια σειρά από ερωτήματα, που η κυβέρνηση αρνείται να απαντήσει:

« Ποιος, την ώρα που ο ελληνικός λαός ήταν βυθισμένος στο σοκ και το πένθος, είχε την προτεραιότητα και τη μόνη έγνοια να παρέμβει στο κρίσιμο ανακριτικό υλικό;

Ποιος είχε πρόσβαση πριν την Ελληνική Αστυνομία και την Ελληνική Δικαιοσύνη στο κρίσιμο οπτικοακουστικό υλικό;

Ποιος επεξεργάστηκε τις συνομιλίες για να ενισχύσει τη θεωρία του ανθρώπινου λάθους; Ποιος εν τέλει τις διέρρευσε και τις διένειμε σε φίλια προς την Κυβέρνηση μέσα ενημέρωσης;

Η Κυβέρνηση, αντί να απαντήσει επί της ουσίας, μας είπε ότι δεν πρόκειται για αποκλειστική δημοσίευση, σαν να είναι η ΕΣΗΕΑ. Τίποτα επί της ουσίας.

Την ώρα που 8 στους 10 πολίτες στις έρευνες κοινής γνώμης βλέπουν συγκάλυψη, η Κυβέρνηση μας λέει ότι φταίνε τρεις άνθρωποι –εκ των οποίων οι δυο δεν ζουν για να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους– και επιπλέον πως φταίει η αντιπολίτευση γιατί κρατά ανοικτή τη διερεύνηση ενός εγκλήματος. Αυτά ζούμε. Ο κ. Μητσοτάκης την προηγούμενη εβδομάδα διέφυγε από τη Βουλή, όπως και ο κ. Καραμανλής. Τώρα θα έρθουν στη Βουλή και δεν θα διαφύγουν ξανά.

Ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος επαναλαμβάνει σήμερα στα social media το αφήγημα πως “για όλα φταίει ένας σταθμάρχης, που έχει αναλάβει την ευθύνη των πράξεών του και άρα ποιος ο λόγος κάποιοι να ανοίγουν ξανά ένα θέμα που όλοι έχουμε συμφωνήσει;”. Ποιοι “όλοι” το έχουμε συμφωνήσει; Ο κ. Σκέρτσος γνωρίζει καλύτερα από τη Δικαιοσύνη που διεξάγει την έρευνα;

Με τις παραποιημένες συνομιλίες επιχειρήθηκε χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός επικαλέστηκε και έκανε χρήση των χαλκευμένων συνομιλιών, απευθυνόμενος στο Υπουργικό Συμβούλιο στις 14 Μαρτίου 2023.

Το δημοσίευμα ξεχείλισε το ποτήρι της συγκάλυψης που επιχειρήθηκε με την παραποίηση του τόπου του εγκλήματος και το πόρισμα της πλειοψηφίας στην εξεταστική επιτροπή, που ούτε λίγο ούτε πολύ μας λέει πως δεν φταίει κανείς παρά μόνο τρεις άνθρωποι».

Για την πρόταση εκλογών του Στέφανου Κασσελάκη

Σχετικά με τον επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Μάντζος σχολίασε: «Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης από την άλλη, βγήκε να κάνει νέο σόου και να υπερακοντίσει ένα θεσμικό μέσο που είναι η πρόταση δυσπιστίας – την πρόθεση της οποίας το ΠΑΣΟΚ διατύπωσε. Δεν κατανοεί ο κ. Κασσελάκης ότι αποπροσανατολίζει, και δίνει το δικαίωμα στην Κυβέρνηση να ασχοληθεί με τις ακατάληπτες και εξωθεσμικές του προτάσεις, αντί να απολογηθεί για τα ερωτήματα. Δεν είναι όλα life style. Υπάρχουν θεσμικές διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν. Έχουν περάσει δεκαετίες από τότε που η χώρα είχε ανάγκη διεθνών παρατηρητών. Καταλαβαίνει τι είπε»;

