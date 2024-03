Κοινωνία

Τρόμος στην Πέλλα: Άγνωστοι “μπούκαραν” σε σπίτι, έδεσαν και λήστεψαν δύο γυναίκες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια νύχτα φρίκης έζησαν τα δύο θύματα μέχρι να καταφέρουν να λυθούν και να ειδοποιήσουν τηλεφωνικά την Αστυνομία.

-

Χωρίς αποτέλεσμα εξελίσσεται τη Δευτέρα, ανθρωποκυνηγητό το οποίο έχουν εξαπολύσει στην Πέλλα και τις γύρω περιοχές οι αστυνομικές δυνάμεις στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν πέντε άγνωστους κακοποιούς οι οποίοι έδεσαν και λήστεψαν δυο γυναίκες σε ένα σπίτι στην κοινότητα Ριζό του Δήμου Σκύδρας, και εν συνεχεία διέφυγαν με το αυτοκίνητο της μιας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, η ιδιοκτήτρια του σπιτιού και μια φίλη της, την οποία φιλοξενούσε, βίωσαν στιγμές ανείπωτου τρόμου λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα της Παρασκευής, όταν είδαν τους δράστες να εισβάλουν στο σπίτι και να τις ακινητοποιούν με απειλές σε σπαστά ελληνικά. Αφού τις έδεσαν, ερεύνησαν όλα τα δωμάτια, άρπαξαν κοσμήματα, διάφορα προσωπικά αντικείμενα και τα κλειδιά του αυτοκινήτου της ενοίκου που ήταν παρκαρισμένο έξω από το σπίτι, και εξαφανίστηκαν με αυτό.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας, που ειδοποιήθηκαν αρκετές ώρες αργότερα όταν οι δυο γυναίκες κατάφεραν να λυθούν, δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο οι δράστες να πέρασαν τα σύνορα. Έτσι έστειλαν σήμα στις αρχές όμορων χωρών για να αναζητήσουν το κλεμμένο όχημα.

Ειδήσεις σήμερα:

25η Μαρτίου - Τέμπη: Διαμαρτυρία συγγενών θυμάτων στις παρελάσεις σε Τρίκαλα και Λάρισα (εικόνες)

Επίθεση στη Μόσχα: η κακοποίηση των συλληφθέντων και η απάντηση του Κρεμλίνου

5η Μαρτίου: Ο Κασσελάκης έκανε παρέλαση στην Θήβα (εικόνες)