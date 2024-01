Κοινωνία

Παπάγου: Μπήκαν ως “τεχνικοί ΔΕΗ” και της πήραν τα κοσμήματα

Ποιο τέχνασμα εφεύρισκαν οι απαεώνες και με ποιες μεθόδους πίεζαν το θύμα να τους παραδώσει τιμαλφή.

Το μεσημέρι της Πέμπτης 25 Ιανουαρίου δύο άνδρες μπήκαν στο σπίτι της ηλικιωμένης στου Παπάγου, προσποιούμενοι τεχνικούς της ΔΕΗ και άρχισαν να το κάνουν “φύλλο και φτερό”, αναζητώντας χρήματα και κοσμήματα. Οι νεαροί προσπαθούν με διάφορα τεχνάσματα να την απασχολήσουν (την έχουν βάλει να ανάψει όλα τα μάτια της κουζίνας και να βράσει νερό) και ο ένας από τους εμπλεκόμενους έχει ανάψει τον απορροφητήρα για να μην ακούγεται ο συνεργός του που ψάχνει μέσα στο σπίτι της γυναίκας.

Μάλιστα προσπαθούν να την πείσουν να βάλει σε μια χαρτοπετσέτα και στη συνέχεια σε αλουμινόχαρτο τα κοσμήματα που φοράει, με το πρόσχημα πως δήθεν έτσι δεν θα λιώσουν εάν υπάρξει διαρροή ρεύματος. Μάλιστα ο ένας από αυτούς την βοηθάει να τα βγάλει ενώ ταυτόχρονα την ρωτάει εάν έχει άλλα κοσμήματα στο σπίτι, προκειμένου να μην λιώσουν και αυτά σε υποτιθέμενη διαρροή. Κάποια στιγμή η γυναίκα τους αντιλαμβάνεται, βάζει τις φωνές και δεν διστάζουν να ασκήσουν επάνω της σωματική βία, για να διαφύγουν.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν τον έναν από τους εμπλεκόμενους, έναν 23χρονο Ρομά, ο οποίος εντοπίστηκε στα Λιόσια, και στο σπίτι του βρέθηκαν διάφορα κλοπιμαία. Ο άλλος εμπλεκόμενος διαμένει στην Χαλκίδα και έχει ταυτοποιηθεί, πρόκειται για έναν 32χρονο Ρομά και διαφεύγει μέχρι στιγμής τη σύλληψη. Και οι δύο άνδρες είναι σεσημασμένοι για παρόμοια αδικήματα.

