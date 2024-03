Πέλλα

Πέλλα: Βίασε ανήλικο αφού τον κάλεσε στο σπίτι του... για να παίξουν βιντεοπαιχνίδι

Ακόμη μία περίπτωση παιδικής κακοποίησης που σοκάρει. Η ποινή που του επιβλήθηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης

Συνολική ποινή κάθειρξης 13 ετών επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης σ’ έναν 24χρονο (σήμερα) για τη σεξουαλική κακοποίηση ενός ανηλίκου από το 2018 έως το 2021, σε χωριό της Πέλλας. Κρίθηκε ένοχος για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο που συμπλήρωσε τα 12 έτη και για βιασμό, κατ’ εξακολούθηση.

Το δικαστήριο αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, η έφεση του να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εκτέλεση της ποινής, με τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το καλοκαίρι του 2018, ο κατηγορούμενος, ο οποίος δεν είχε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, κάλεσε τον 12χρονο συγχωριανό του στο σπίτι του για να παίξουν Playstation. Εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι οι γονείς του έλειπαν στα χωράφια , με την χρήση σωματικής βίας, τον κακοποίησε σεξουαλικά.

Η ίδια κατάσταση συνεχίστηκε μέχρι τον Ιανουάριο του 2021, καθώς ο κατηγορούμενος εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι ο ανήλικος βοηθούσε στις γεωργικές εργασίες της οικογένειας του, έβρισκε ευκαιρίες και τον συναντούσε είτε στο σπίτι του , είτε στα χωράφια όπου τον κακοποιούσε σεξουαλικά.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από αναφορά Επιτροπής Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης ΕΠΑΛ της Πέλλας όπου φοιτούσε ο ανήλικος.

πηγή: grtimes.gr

