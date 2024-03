Κόσμος

Γάζα - ΟΗΕ: Πέρασε ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας για την κατάπαυση πυρός

Τι ακριβώς αναφέρει το κοινής αποδοχής κείμενο του Οργανισμού το οποίο καταλήγει στην αναγκαιότητα ανακωχής στη Μέση Ανατολή.

Έπειτα από πέντε και πλέον μήνες πολέμου, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενέκρινε εντέλει σήμερα ένα ψήφισμα με το οποίο ζητά την «άμεση εφαρμογή μιας κατάπαυσης του πυρός» στη Γάζα, ένα αίτημα που είχε εμποδιστεί πολλές φορές από τις ΗΠΑ, οι οποίες αυτήν τη φορά απείχαν, εντείνοντας την πίεση στον ισραηλινό σύμμαχό τους.

Το ψήφισμα, που υπερψηφίστηκε εν μέσω χειροκροτημάτων με 14 ψήφους υπέρ και μία αποχή, «αξιώνει μια άμεση κατάπαυση του πυρός για τον μήνα του Ραμαζανιού», ο οποίος έχει ήδη ξεκινήσει εδώ και δύο εβδομάδες, που θα οδηγήσει στην «εφαρμογή μιας μόνιμης κατάπαυσης του πυρός», ενώ «ζητά την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων».

«Εδώ και πέντε μήνες, ο παλαιστινιακός λαός υποφέρει φρικτά. Αυτό το λουτρό αίματος συνεχίστηκε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι υποχρέωσή μας να βάλουμε ένα τέλος. Τελικά, το Συμβούλιο Ασφαλείας αναλαμβάνει τις ευθύνες του», δήλωσε ο πρεσβευτής της Αλγερίας Αμάρ Μπεντζαμά, ακόμα κι αν τα δεσμευτικά ψηφίσματα του Συμβουλίου συχνά αψηφούνται από τα κράτη τα οποία αφορούν.

Το ραδιοφωνικό δίκτυο του στρατού του Ισραήλ μετέδωσε λίγο πριν από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου ότι ο πρωθυπουργός της χώρας Μπενιαμίν Νετανιάχου θα ακυρώσει μια προγραμματισμένη αποστολή στην Ουάσιγκτον, εάν οι ΗΠΑ δεν ασκήσουν βέτο στο ψήφισμα.

Την Παρασκευή, η Ρωσία και η Κίνα είχαν θέσει το βέτο τους σε ένα σχέδιο ψηφίσματος των ΗΠΑ που υπογράμμιζε την «ανάγκη» μιας «άμεσης κατάπαυσης του πυρός» στη Γάζα σε σύνδεση με τις διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται από την αιματηρή επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου στο ισραηλινό έδαφος.

Ορισμένοι παρατηρητές είχαν διακρίνει μια σημαντική εξέλιξη της θέσης της Ουάσιγκτον, που βρίσκεται υπό πίεση να περιορίσει τη στήριξή της στο Ισραήλ, την ώρα που οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 32.000 ανθρώπους στη Γάζα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Έως τότε, οι ΗΠΑ συστηματικά αντιτίθεντο στο όρο «κατάπαυση του πυρός» στα ψηφίσματα του ΟΗΕ, έχοντας μπλοκάρει τρία κείμενα προς αυτήν την κατεύθυνση.

Όμως, το αμερικανικό κείμενο που απορρίφθηκε δεν καλούσε ακριβώς σε μια άμεση κατάπαυση του πυρός, χρησιμοποιώντας μια διατύπωση που κρίθηκε αμφίσημη από τις αραβικές χώρες, την Κίνα και τη Ρωσία, η οποία κατήγγειλε το «υποκριτικό θέαμα» των ΗΠΑ.

Το ψήφισμα που εγκρίθηκε σήμερα αποτελεί έργο των μη μόνιμων μελών του Συμβουλίου, τα οποία διαπραγματεύτηκαν όλο το Σαββατοκύριακο με τις ΗΠΑ επιχειρώντας να αποφύγουν μια νέα αποτυχία, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Σε άλλο σημείο του, το ψήφισμα ζητά την «άρση όλων των εμποδίων» στην ανθρωπιστική βοήθεια.

«Η στήριξη των ΗΠΑ σε αυτούς τους στόχους δεν είναι μονάχα ρητορική. Εργαζόμαστε αδιάκοπα για να τους κάνουμε πραγματικότητα στο πεδίο μέσω της διπλωματίας, διότι γνωρίζουμε ότι μονάχα μέσω της διπλωματίας μπορούμε να προωθήσουμε αυτήν την ατζέντα», δήλωσε η πρέσβειρα των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη Λίντα Τόμας-Γκρίνφιλντ.

«Μια κατάπαυση του πυρός μπορεί να ξεκινήσει αμέσως με την απελευθέρωση του πρώτου ομήρου και επομένως πρέπει να ασκήσουμε πιέσεις στη Χαμάς για να κάνει αυτό ακριβώς», συμπλήρωσε.

Το Συμβούλιο, βαθιά διχασμένο στο ισραηλινο-παλαιστινιακό ζήτημα εδώ και χρόνια, δεν είχε καταφέρει έως τώρα να υιοθετήσει από την 7η Οκτωβρίου επ’ αυτού του θέματος παρά μόνο δύο ψηφίσματα (εκ των οκτώ που είχαν τεθεί σε ψηφοφορία), κυρίως ανθρωπιστικού χαρακτήρα. Χωρίς σημαντικά αποτελέσματα: έπειτα από πεντέμισι μήνες πολέμου, η είσοδος βοήθειας στη Γάζα, που βρίσκεται υπό πολιορκία, παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεπαρκής και ο λιμός πλανάται.

Το νέο ψήφισμα καταδικάζει επίσης «όλες τις τρομοκρατικές ενέργειες», όμως χωρίς να αναφέρει τις επιθέσεις της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου, που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 1.160 ανθρώπων, στην πλειονότητα τους αμάχων, σύμφωνα με μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βάσει επίσημων στοιχείων του Ισραήλ.

Η Γκρίνφιλντ δήλωσε πως οι ΗΠΑ απείχαν από την ψηφοφορία, διότι δεν συμφωνούσαν με τα πάντα στο κείμενο και το ψήφισμα δεν περιείχε μια καταδίκη της Χαμάς.

