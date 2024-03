Κοινωνία

Επιστροφή των εκδρομέων: Χωρίς πολλές ουρές η επάνοδος στο “κλεινόν άστυ”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια η κατάσταση που επικρατεί από πλευράς κυκλοφορίας και ροής, στις δύο κύριες οδικές εισόδους της πρωτεύουσας.

-

Ξεκίνησε η επιστροφή των εκδρομέων από το τριήμερο της 25ης Μαρτίου με Αθηναίους και Πειραιώτες να επανέρχονται σταδιακά στην Αττική.

Το απόγευμα της Δευτέρας στο Σταθμό Διοδίων Αφιδνών υπήρχε πυκνή ροή και η κίνηση ήταν αυξημένη, χωρίς όμως να εντοπίζονται σοβαρά προβλήματα. Παρατηρήθηκαν κάποιες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αθήνα, καθώς είναι πολλοί αυτοί που πήραν τη συγκεκριμένη μέρα, τον δρόμο της επιστροφής. Στο σταθμό λειτούργησαν ταυτόχρονα 14 πύλες εισόδου εν λειτουργία, και πάλι ωστόσο σχηματίστηκαν λίγες ουρές από οχήματα.

Πιο χαλαρή και χωρίς προβλήματα υπήρξε η ροή των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, στο ύψος του Σταθμού Διοδίων Ελευσίνας.

Η κίνηση υπήρξε αθρόακ καθώς, από τις 06.00 μέχρι και τις 18.00 τη Δευτέρα πέρασαν από τις Αφίδνες 21.537 οχήματα και από την Ελευσίνα 29.864, άθροισμα δηλαδή 51.401 οχήματα.

Όπως και στην αναχώρηση, η Διεύθυνση Τροχαίας Αστυνόμευσης έχει προχωρήσει στην λήψη αυξημένων μέτρων οδικής ασφάλειας για την επιστροφή των εκδρομέων, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων. Επίσης έχει τεθεί σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών οχημάτων άνω των 3,5 τόνων, από τις 15.00 το μεσημέρι έως και τις 21.00 το βράδυ.

Ειδήσεις σήμερα:

25η Μαρτίου - Τέμπη: Διαμαρτυρία συγγενών θυμάτων στις παρελάσεις σε Τρίκαλα και Λάρισα (εικόνες)

Επίθεση στη Μόσχα: η κακοποίηση των συλληφθέντων και η απάντηση του Κρεμλίνου

5η Μαρτίου: Ο Κασσελάκης έκανε παρέλαση στην Θήβα (εικόνες)