Αφίδνες: Πυροσβέστες και Αστυνομικοί έσωσαν μωρό μέσα στα χιόνια

Το βρέφος παρουσίασε σπασμούς και αμέσως έχασε τις αισθήσεις του





Ένα περιστατικό που θα θυμούνται οι νεαροί γονείς από το Μοσχοχώρι Λαμίας, έγινε την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου το μεσημέρι, εν μέσω της κακοκαιρίας που έπληττε την Αττική και την Ανατολική Στερεά.

Ο Παντελής Φύκας και η Ευαγγελία Καλαμπαλίκη επέστρεφαν από την Αθήνα με το μόλις 11 μηνών αγοράκι τους στο σπίτι τους στο Μοσχοχώρι.

Λίγο πριν τα πρώτα διόδια, το βρέφος παρουσίασε σπασμούς και αμέσως έχασε τις αισθήσεις του. Σοκαρισμένοι οι γονείς αναζήτησαν βοήθεια στα διόδια των Αφιδνών, όπου βρίσκονταν σε επιφυλακή εξαιτίας και της κακοκαιρίας, δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας.

Ο Πυροσβέστης Αντώνιος Χρηστιάς με το συνάδελφό του Χαράλαμπο Μπέκο από τον ΠΣ 3794 10ο Αθηνών που έτυχε να έχει βάρδια εκείνη την ώρα στο σημείο, ψύχραιμα πήρε το μωρό στα χέρια του, γυρίζοντάς το ανάποδα θέλοντας να του ελευθερώσει την αναπνευστική οδό, παρουσία και του πληρώματος του άρματος της 1ης ΕΜΑΚ Κων/νου Τεγα και Νικόλαου Μαγκούνη. Πράγματι, πέτυχε το μωρό να ξαναβρεί την αναπνοή του και τότε ξεκίνησε ένας νέος αγώνας δρόμου για τους σοκαρισμένους γονείς.

Το περιπολικό Β-43 με πλήρωμα τον Υπαρχιφύλακα Αθανάσιο Τσάκλα και τον Αρχιφύλακα Γεώργιο Κέφη, αμέσως ανέλαβαν τη γρήγορη μεταφορά της μητέρας και του βρέφους στο Νοσοκομείο. Όπως περιγράφει η κα Καλαμπαλίκη, μέσα σε ελάχιστα λεπτά είχαν φτάσει στην Πεντέλη, με τους αστυνομικούς να συνεννοούνται με συναδέλφους τους μέσω ασυρμάτου για να ανοίξουν οι δρόμοι, να περάσουν φανάρια και να είναι στον μικρότερο δυνατό χρόνο στο Νοσοκομείο Παίδων.

Εκεί, οι γιατροί ανέλαβαν επίσης πολύ γρήγορα το μωρό και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport διαγνώστηκε με ωτίτιδα, κάτι που ήταν πολύ δύσκολο να γίνει αντιληπτό πριν ανεβάσει απότομα πυρετό. Η νοσηλεία πήγε πολύ καλά ξεπερνώντας και το 2ο κρίσιμο – όπως χαρακτηρίζεται – 24ωρο και αν συνεχίσει να είναι απύρετο θα μπορέσει να επιστρέψει πολύ σύντομα στο σπίτι του στη Λαμία.

Ανακουφισμένοι οι δύο γονείς, θέλουν να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους στους ανθρώπους που βρέθηκαν στο δρόμο τους και έκαναν αυθόρμητα και χωρίς δεύτερη σκέψη ότι καλύτερο μπορούσαν για το μωράκι τους. «Το ευχαριστώ είναι λίγο…», λέει κλαίγοντας από συγκίνηση πλέον, η μητέρα του βρέφους στο LamiaReport, που ευχαριστεί όλο το Πυροσβεστικό Σώμα, την Αστυνομία και φυσικά το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό στο Νοσοκομείο Παίδων που έκαναν ότι καλύτερο για το παιδί τους.

«Η συνεργασία πυροσβεστών – αστυνομικών ήταν άψογη κι όλα έγιναν πολύ γρήγορα για να φτάσει το παιδί μου στο νοσοκομείο. Το ενδιαφέρον των αστυνομικών ήταν συγκινητικό, καθώς εκδηλώθηκε και τις επόμενες ώρες που ρωτούσαν για να μάθουν την εξέλιξη της υγείας του μωρού. Νοιώθουμε ευγνωμοσύνη για όλους αυτούς τους ανθρώπους που απέδειξαν ότι πραγματικά υπάρχουν… Άνθρωποι και συγχρόνως ελπίδα για το μέλλον αυτού του τόπου», είπε συγκινημένος και ο πατέρας του παιδιού.

Πηγή: LamiaReport

