Πειραιάς - Σοβαρό τροχαίο: Ανατράπηκαν οχήματα, φωτιά στον Περιφερειακό Δραπετσώνας (βίντεο)

Άμεση ήταν η επέμβαση των δυνάμεων του Πυροσβεστικού Σώματος. Ουρές χιλιομέτρων στην περιοχή μετά το συμβάν.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα συνέβη στον Πειραιά τη Δευτέρα το βράδυ, με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό της περιφερειακής οδού και των τούνελ στο ύψος της Δραπετσώνας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ενημερωτικής ιστοσελίδας αστυνομικού ρεπορτάζ policenews.gr , ο λόγος για τον οποίο έχουν κλείσει τα τούνελ είναι δυνατή φωτιά που ξέσπασε μετά το ατύχημα, στο ρεύμα προς Πειραιά.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, ενώ λόγω του συμβάντος σχηματίστηκαν ουρές χιλιομέτρων.

