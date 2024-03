Οικονομία

“Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις”: μέχρι πότε είναι οι προθεσμία για τις αιτήσεις

Μέχρι πότε είναι η προθεσμία για την υποβολή αίτησης για το πρόγραμμα "Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις".

-

Έως τις 15 Απριλίου 2024, στις 18:00 μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη στο πρόγραμμα: «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνολικού ύψους 105,6 εκατ. ευρώ.

Αυτό προβλέπεται στην τροποποίηση του Οδηγού του προγράμματος, το οποίο αρχικά ήταν ανοικτό για υποβολή αιτήσεων, μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Στο πλαίσιο της τροποποίησης προβλέπεται, ακόμη, πως τα απαιτούμενα -κατά περίπτωση- αποδεικτικά ενεργειακής απόδοσης (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης/Ενεργειακός Έλεγχος) υποβάλλονται, για όλες τις αιτήσεις, επίσης έως τις 15 Απριλίου 2024.

Υπενθυμίζεται πως οι αιτήσεις κατατίθενται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος: https://exoikonomo-epixeiro2023.gov.gr και εφαρμόζεται η μέθοδος της άμεσης αξιολόγησης (First in-First out).

Πηγή: euro2day.gr

