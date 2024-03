Κοινωνία

Παράσυρση πεζού εξώ από τον Άρειο Πάγο (βίντεο)

Ο πεζός χτυπήθηκε από διερχόμενο όχημα, όταν πήγε να διασχίσει τον δρόμο.

Σοβαρό τροχαίο με έναν τραυματία συνέβη έξω από το δικαστήριο του Αρείου Πάγου το πρωί της Τρίτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο συνέβη, όταν ο πεζός, προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο και τον χτύπησε διερχόμενο όχημα, του οποίου ο οδηγός, δεν πρόλαβε να αντιδράσει.

Ο άνδρας, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι δεν τραυματίστηκε σοβαρά.

