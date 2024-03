Life

“Παγιδευμένοι”: sneak preview από το επεισόδιο της Τρίτης (εικόνες)

Καταιγιστικές εξελίξεις και μεγάλες ανατροπές στην σειρά "Παγιδευμένοι" του ΑΝΤ1 , φέρνει μια ισχυρή έκρηξη.

Οι «Παγιδευμένοι», που έχουν δημιουργήσει φανατικό κοινό με τη δυνατή πλοκή της ιστορίας τους, τις έντονες συγκινήσεις και τις μεγάλες ανατροπές, έρχονται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30 στον ΑΝΤ1.

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ

Τρίτη 26 Μαρτίου

Επεισόδιο 45

«Πίσω μου άφησα μόνο στάχτη.

Προφανώς, εγώ ήμουν η φωτιά.» Νίτσε

Μετά την έκρηξη, ο Σταύρος κι ο Σπύρος μεταφέρονται εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Η Αγγελική τρομοκρατείται. Τι επιπτώσεις θα έχει αυτό στην εγκυμοσύνη της;

Ο Γεράσιμος στο άκουσμα της είδησης της έκρηξης αδιαφορεί για τον κατ’ οίκον περιορισμό του και το σκάει για να δει τον τραυματισμένο γιο του.

Ο Δημήτρης σκέφτεται ένα σχέδιο που πιστεύει πως θα κάνει τον Παύλο να σπάσει και να ομολογήσει την ενοχή του σχετικά με τη δολοφονία της Μαριάννας. Θα πετύχει το σχέδιό του αυτή τη φορά; Ή θα πέσει σε τοίχο από έναν νέο αντίπαλο που δεν υπολόγιζε;

Ο Δημήτρης και ο Ανδρέας μιλούν με τη Χρύσα και σχεδιάζουν να παγιδέψουν τον Περικλή. Πόσο διατεθειμένη είναι, όμως, η Χρύσα να τους βοηθήσει;

Ποιος κρύβεται πίσω από την επίθεση με τον εκρηκτικό μηχανισμό;

Τι σχεδιάζουν ο Δημήτρης, η Άννα και ο Ανδρέας για να αποκαλυφθεί η ταυτότητά του;

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Ταμίλλα Κουλίεβα, Πέτρος Λαγούτης, Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Σόλωνας Τσούνης, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Εβελίνα Γουρνά, Κωστής Ραμπαβίλας.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου, ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου, ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη, η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη, η Σοφία Φαραζή



Στον Β’ κύκλο μπαίνουν δυναμικά και οι (με αλφαβητική σειρά): Γιούλη Γεωργακοπούλου, Θοδωρής Θεοδωρακόπουλος, Λάμπρος Κωσταντέας, Δημήτρης Λιόλιος, Παναγιώτης Μαργέτης, Γιάννα Παπαγεωργίου και ο Γιωργής Τσαμπουράκης. Μαζί τους και ο Τάσος Χαλκιάς.



H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.



