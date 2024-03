Κοινωνία

Αττική Οδός: Τμήμα της θα κλείσει το βράδυ της Τρίτης

Ποια τμήματα της Αττικής Οδού θα παραμείνουν κλειστά το βράδυ της Τριτης. Ποιες είναι οι ενναλακτικές για τους οδηγούς.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό λόγω εργασιών συντήρησης, από τις 22:00 το βράδυ της Τρίτης 26/03 έως τις 06:00 το πρωί της Τετάρτης 27/03

Κλειστή η είσοδος από Μαρκόπουλο (κόμβος 20) στο ρεύμα προς Ελευσίνα

(κόμβος 20) στο ρεύμα προς Ελευσίνα Κλειστή η είσοδος από Κορωπί (κόμβος 20) στο ρεύμα προς Ελευσίνα

Λόγω προγραμματισμένων εργασιών βαριάς συντήρησης στην Αττική Οδό, θα ισχύσουν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Κλειστή θα παραμείνει από τις 22:00 το βράδυ της Τρίτης 26/03/2024 έως τις 06:00 το πρωί της Τετάρτης 27/03/2024, η είσοδος της Αττικής Οδού από το Μαρκόπουλο (κόμβος 20) στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Κατά τη διάρκεια του παραπάνω αποκλεισμού, οι οδηγοί μπορούν να συνεχίσουν την πορεία τους προς το Αεροδρόμιο, να εξέλθουν στην επόμενη έξοδο του κόμβου Κ1 (πινακίδα σήμανσης «Τοπικές Οδοί»), να αναστρέψουν και να κινηθούν προς «Ελευσίνα – Αθήνα». Κλειστή θα παραμείνει από τις 22:00 το βράδυ της Τρίτης 26/03/2024 έως τις 06:00 το πρωί της Τετάρτης 27/03/2024, η είσοδος της Αττικής Οδού από το Κορωπί (κόμβος 20) στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Κατά τη διάρκεια του παραπάνω αποκλεισμού, οι οδηγοί μπορούν να συνεχίσουν την πορεία τους προς το Αεροδρόμιο, να εξέλθουν στην επόμενη έξοδο του κόμβου Κ1 (πινακίδα σήμανσης «Τοπικές Οδοί»), να αναστρέψουν και να κινηθούν προς «Ελευσίνα – Αθήνα».

Η Αττική Οδός ευχαριστεί θερμά για την κατανόηση και με γνώμονα την ασφάλεια όλων παρακαλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στη σχετική σήμανση και να τηρούν τα όρια ταχύτητας στα τμήματα στα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες βαριάς συντήρησης.

