Τουρκία - ANKA III: Νέα πτήση του μη επανδρωμένου αεροσκάφους

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για τα αποτελέσματα της δοκιμαστικής πτήσης και τους στόχους της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας. Τι δήλωσε ο Ερντογάν.

Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος ANKA III, που αναπτύχθηκε στην τουρκική αμυντική βιομηχανία, παρέμεινε στον αέρα για 2 ώρες κατά την τρίτη πτήση του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του τουρκικού πρακτορείου ειδήσεων Αναντολού, η Τουρκική Αμυντική Βιομηχανία συνεχίζει τις δραστηριότητες ανάπτυξης και δοκιμών για το ANKA III, του οποίου η πρώτη πτήση πραγματοποιήθηκε στις 28 Δεκεμβρίου 2023.

Το ANKA III που έμεινε στον αέρα για 2 ώρες στην τελευταία του πτήση, έφτασε σε ταχύτητα 160 κόμβων και ανέβηκε σε υψόμετρο 10 χιλιάδων ποδιών.

Κατά τη διάρκεια της πτήσης πραγματοποιήθηκαν επίσης δοκιμές αυτόματου πιλότου και μηχανικής πτήσης.

Οι προσπάθειες ανάπτυξης για το ANKA III, το οποίο ανεβάζει τις δυνατότητες των μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στην τουρκική αμυντική βιομηχανία σε νέο επίπεδο, ξεκίνησαν το 2022.

Το ANKA III, το οποίο ολοκλήρωσε με επιτυχία την πρώτη του πτήση, ορίζεται ως ένα σύστημα μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων που είναι ταχύτερο χάρη στον κινητήρα τζετ, έχει μεγάλη ικανότητα μεταφοράς ωφέλιμου φορτίου και είναι λιγότερο ορατό στο ραντάρ.

Ερντογάν: Γράφουμε έπος στην αμυντική βιομηχανία

«Σήμερα, με επενδύσεις 5,5 δισ. ευρώ, υπάρχει μια Τουρκία που γράφει έπος στην αμυντική βιομηχανία. Έχετε δει το εθνικό μας μαχητικό αεροσκάφος ΚΑΑΝ; Είπαν ότι δεν μπορούσαμε να κατασκευάσουμε το ΚΑΑΝ, αλλά εμείς το κατασκευάσαμε. Το 2028, όταν ακούσουμε τον ήχο ενός αεροπλάνου και κοιτάξουμε ψηλά, θα δούμε στον ουρανό το ΚΑΑΝ, που κατασκευάστηκε από Τούρκους μηχανικούς. Το ΚΑΑΝ θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προστασία της πατρίδας των Αιθέρων μας», δήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν.

