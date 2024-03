Κοινωνία

Τροχαίο - Κερατσίνι: Παιδί παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο Νοσοκομείο Παίδων μεταφέρθηκε εσπευσμένα το παιδί που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο, στο Κερατσίνι. Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

-

Συναγερμός σήμανε στις 9 το πρωί στο Κερατσίνι, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε ένα παιδί 6 έτων, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο.

Το τροχαίο ατύχημα έγινε στην οδό Πανόρμου, στο ύψος του αριθμού 85, στο Κερατσίνι.

Το παιδί, που παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο, διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Παίδων, αφού πρώτα δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες από δικυκλιστή - διασώστη του ΕΚΑΒ που κατέφθασε επί τόπου με μία από τις μηχανές του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες το παιδί δεν διατρέχει κίνδυνο ζωής. Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτης και Αγλαΐα Κυριακού», όπου αμέσως οι γιατροί ξεκίνησαν κύκλο εξετάσεων για να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας του.

Ειδήσεις σήμερα:

Η πρόταση δυσπιστίας “πάει πίσω” ΕΝΦΙΑ και φορολογικές δηλώσεις

Ρίτσαρντ Σέρα: Έφυγε από την ζωή ο σπουδαίος εικαστικός (εικόνες)

Πατήσια - Σχολείο: “Ο δράστης μας στέλνει απειλητικά μηνύματα μετά την επίθεση” (βίντεο)