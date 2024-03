Παράξενα

“Τιτανικός”: Η σανίδα που έσωσε την Ρόουζ πουλήθηκε για εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ

Ο νέος ιδιοκτήτης του εμβληματικού αντικειμένου της οσκαρικής επιτυχίας, καλείται μεταξύ σοβαρού και αστείου να απαντήσει στο “διαχρονικό” ερώτημα για την ζωή του Τζακ.

Η επική ταινία «Τιτανικός» του Τζέιμς Κάμερον (James Cameron) όταν κυκλοφόρησε το 1997 προκάλεσε έντονες συζητήσεις στους φανατικούς θαυμαστές της για το αν η ξύλινη σανίδα που έσωσε την «Ρόουζ» της Κέιτ Γουίνσλετ (Kate Winslet) στα παγωμένα νερά του Ατλαντικού θα μπορούσε να κάνει το ίδιο και για τον συμπρωταγωνιστή της τον οποίο υποδύθηκε ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο (Leonardo DiCaprio).

Σύμφωνα με τον Guardian, ένας τυχερός που την απέκτησε μέσω της δημοπρασίας «Treasures from Planet Hollywood» του Heritage Auctions έναντι 718.750 δολαρίων ή 663.954 ευρώ θα μπορεί να το επιβεβαιώσει.

Το περίτεχνο κομμάτι ξύλου το οποίο είχε τις περισσότερες προσφορές ανάμεσα σε 1.600 εμβληματικά αντικείμενα ταινιών σύμφωνα με τον οίκο, ήταν «στην πραγματικότητα, μέρος του πλαισίου της πόρτας που βρισκόταν στην είσοδο του σαλονιού της πρώτης θέσης του σκηνικού της ταινίας.

Στην ίδια δημοπρασία μεταξύ άλλων πωλήθηκε έναντι $125.000, το φόρεμα από ύφασμα σιφόν που φορούσε η Κέιτ Γουίνσλετ στην τελευταία σκηνή της ταινίας, το πηδάλιο του πλοίου ($200.000) και ο ορειχάλκινος τηλέγραφος ($81.250).

Επίσης το μαστίγιο του Χάρισον Φορντ (Harrison Ford) από το «Temple of Doom» σημείωσε ρεκόρ ως το αντικείμενο με την υψηλότερη αξία του franchise συγκεντρώνοντας $525.000, ενώ μετά από έναν πόλεμο προσφορών το τσεκούρι του Τζακ Νίκολσον (Jack Nicholson) από το «The Shining» πωλήθηκε για 125.000 δολάρια, στην ίδια τιμή με τη μαύρη στολή που φορούσε ο Τόμπι Μαγκουάιρ (Tobey Maguire) στο Spider-Man 3.

