Μηχανοδηγοί προς ΟΣΕ: Ζητάμε εξηγήσεις για τις αλλοιώσεις συνομιλιών

Οι οδηγοί των συρμών υπενθυμίζουν ότι είχαν προειδοποιήσει για τον κίνδυνο παραποίησης ηχητικών και περιμένουν απαντήσεις.

Πέντε σοβαρά και αναπάντητα έως τώρα ερωτήματα αναφορικά με τη διαχείριση, από τη διοίκηση του Οργανισμού, των ηχητικών από τα καταγραφικά του ΟΣΕ τη νύχτα της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, και με τις αποκαλύψεις περί αλλοίωσής τους, θέτει με εξώδικό της προς τον ΟΣΕ η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης (ΠΕΠΕ), δηλαδή η συνδικαλιστική οργάνωση των μηχανοδηγών των τρένων.

Το εξώδικο έχει κοινοποιηθεί επίσης στην HELLENIC TRAIN, την Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και την Εισαγγελία Εφετών Λάρισας και επακριβώς αναφέρει:

«Ανακύπτουν εύλογα και σοβαρά ερωτήματα αναφορικά με την ανάληψη από εσάς (δια του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας σας, κ. Τερεζάκη) του επίμαχου ηχητικού υλικού, τη στιγμή που τελούσατε υπό τον έλεγχο των αρμόδιων Αρχών, την διατήρησή του στην κατοχή σας επί δύο (2) ολόκληρες ημέρες μέχρι την παράδοσή του στις Αρχές, τη διαρροή του στον Τύπο, καθώς και την ακρίβεια του περιεχομένου των συνομιλιών που διέρρευσαν ήδη από το πρώτο εικοσιτετράωρο μετά το τραγικό δυστύχημα στη δημοσιότητα και στο οποίο επιστηρίχθηκε η θεωρία του “ανθρώπινου λάθους”.

Για τους λόγους αυτούς, αιτούμαστε να λάβουμε από εσάς απαντήσεις στα εξής ερωτήματα:

1. Με ποιους μετέβηκε λίγες ώρες μετά το δυστύχημα στο ελεγχόμενο σύστημα καταγραφής και αν η είσοδός σας έγινε παρουσία αστυνομικού υπαλλήλου.

2. Γιατί διατηρήσατε στην κατοχή σας το επίμαχο υλικό επί δύο (2) ολόκληρες ημέρες αντί να μεριμνήσετε για την άμεση παράδοσή του, ως οφείλατε, στις αρμόδιες εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές.

3. Σε ποιους αποδέκτες κοινοποιήθηκαν τα ηχητικά αρχεία των συνομιλιών αφότου ανελήφθησαν από εσάς λίγες ώρες μετά το δυστύχημα και μέχρι την παράδοσή τους στις αρμόδιες αρχές δύο (2) ημέρες αργότερα.

4. Πώς διέρρευσε το σχετικό υλικό στα ΜΜΕ και δη με αλλοιωμένο το περιεχόμενο των συνομιλιών, εάν κατά το ως άνω χρονικό διάστημα των δύο ημερών βρισκόταν στην αποκλειστική κατοχή σας. Παραδόθηκε το υλικό στο σύνολό του, ακέραιο και ανεπεξέργαστο ή μήπως αφαιρέθηκαν επίμαχες συνομιλίες που θα καταδείκνυαν ότι τελικά ο συνάδελφός μας μηχανοδηγός έκανε σωστή εκφώνηση μετά την αναχώρηση του από την Λάρισα;

5. Αν διενεργήσατε έρευνα για τη διαρροή του υλικού στα ΜΜΕ, ποια αποτελέσματα αυτή απέδωσε και αν αυτά κοινοποιήθηκαν στις Εισαγγελικές Αρχές, ως είχατε δεσμευτεί σε συνάντησή σας μαζί μας λίγες μέρες μετά το δυστύχημα.

Τόσο από το πρόσφατο δημοσίευμα της εφημερίδας «Βήμα», όσο και από την ανακοίνωση του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ., που γνωστοποίησε ενημερωτικό σημείωμα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, προκύπτει ότι ουδέποτε υπήρξε παρουσία αστυνομικού στην απομάστευση των ηχητικών και ότι τα αρχεία παραδόθηκαν ηλεκτρονικά δύο (2) ημέρες μετά, ήτοι στις 2.3.2023, προσκομίστηκαν στις 3.3.2023 και τελικώς κατασχέθηκαν στις 4.3.2023.

Όλα αυτά έρχονται σε πλήρη αντίθεση με όσα είχε πει ο ίδιος ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, Παναγιώτης Τερεζάκης κατά τη διάρκεια της εξέτασής του από την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής την 1η Φεβρουαρίου 2024, πως λίγες ώρες μετά το δυστύχημα μετέβη ο ίδιος μετέβη παρουσία αστυνομικού στο ελεγχόμενο σύστημα καταγραφής του ΟΣΕ, δηλαδή στο χώρο που τηρούνται τα αρχεία των ηχητικών καταγραφών των συνομιλιών μεταξύ μηχανοδηγών και σταθμαρχών και έδωσε εκείνη την ώρα στην ΕΛΑΣ το στικάκι με τις συνομιλίες. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι: “ήμουν εγώ αυτός που λίγες ώρες μετά το δυστύχημα φώναξα την Αστυνομία και πήγα με εξουσιοδοτημένο άτομο, γιατί, ξέρετε, τις καταγραφές δεν μπορεί να τις πάρει όποιος να ‘ναι” προσθέτοντας ότι “αυτός που μπαίνει έχει εξουσιοδότηση από τον Οργανισμό, μπαίνει με κωδικό, τα καταγράφει με στικάκια και φαίνεται ποιος μπήκε και τι κατέγραψε”.

Ήδη από τις 10 Μαρτίου 2023 με ανακοίνωσή μας αναφέραμε πως “ήδη εξυφαίνεται από τους υπαίτιους και πραγματικά υπεύθυνους, η θεωρία του «ανθρώπινου λάθους» μέσω διαρροών, όπως και επιλεκτικών και μονταρισμένων συνομιλιών στα ΜΜΕ”.

Επιπλέον, ο τότε πρόεδρός μας, Γενιδούνιας Κωνσταντίνος, είχε εκφράσει σε δηλώσεις του αμφιβολίες αναφορικά με την ακρίβεια των συνομιλιών που δόθηκαν στη δημοσιότητα, αλλά και τα σοβαρά ζητήματα διαφάνειας που εγείρει η διαρροή του σχετικού υλικού: “Εδώ έχουμε κανονική ‘κοπτοραπτική’ στα ηχητικά που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Ο μοναδικός που έχει αυτά τα ηχητικά, είτε στο GSMR που κάνει την επικοινωνία μεταξύ των σταθμαρχών, είτε την ώρα που φεύγει το τρένο από τη Λάρισα, είναι ο ΟΣΕ. […] Είναι δυνατόν 8 με 10 ώρες μετά το τραγικό δυστύχημα να υπάρχει συνομιλία σταθμάρχη – μηχανοδηγού, που αποτελεί αντικείμενο προανακριτικής έρευνας, στο Youtube; […] Αυτό που λέμε εμείς οι μηχανοδηγοί είναι να περιμένουμε να ακούσουμε όλο το ηχητικό. Πώς είναι δυνατόν η συνομιλία που υπάρχει σε VHF (ασύρματος) το οποίο είναι κλειστό, δεν το ακούει ο κόσμος, να διέρρευσε και να κόπηκε; […] Και γιατί βλέπουμε ένα βίντεο να κυκλοφορεί; Γιατί προφανώς δεν υπάρχει εμπιστοσύνη σε αυτό που καταγράφεται. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη γιατί ακούμε ένα κομμένο ηχητικό 10 ώρες μετά το δυστύχημα”.

Επαναλαμβάνουμε πως θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας για τη δικαίωση των θανόντων μηχανοδηγών και όλων των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών, και για την απόδοση ευθυνών στους πραγματικούς υπαιτίους.

Δε θα επιτρέψουμε σε κανέναν να αλλοιώσει βασικά στοιχεία και να προσβάλει τη μνήμη των συναδέλφων μας. Γιατί δεν μετράμε απώλειες κερδών και πολιτικά κόστη ή ποσοστά τηλεθέασης. Μετράμε απώλειες σε ανθρώπινες ζωές. Δυστυχώς, μετρηθήκαμε και βρεθήκαμε λιγότεροι».

