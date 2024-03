Κοινωνία

Πατήσια – σχολείο: Ποινική δίωξη για κακούργημα στον 19χρονο

Την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, αντιμετωπίζει ο 19χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι και σφυρί εντός σχολείου.

Ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και τρεις κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος άσκησε ο Εισαγγελέας σε βάρος του 19χρονου που μπήκε χθες σε σχολείο στην Κυψέλη και τραυμάτισε μαθητή και τον διευθυντή του σχολείου.

Η δίωξη αφορά τα αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, της παράνομης βίας κατά υπαλλήλων (που αφορά απειλές κατά των αστυνομικών που επενέβησαν), διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Ο κατηγορούμενος, με γονείς ομογενείς από την Γεωργία, πήγε στο 41ο Γυμνάσιο Αθηνών στην Κυψέλη στις 8.30 το πρωί και χτύπησε 18χρονο μαθητή από την Νιγηρία με ένα σφυρί ενώ τραυμάτισε με ένα μαχαίρι τον διευθυντή του σχολείου όταν προσπάθησε να επέμβει και να τον αφοπλίσει.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης το έγκλημα σχετίζεται με διαμάχη που είχε ο μικρότερος αδελφός του δράστη με το 18χρονο θύμα.

Ο ίδιος ο κατηγορούμενος φέρεται να αρνείται πως είχε δόλο ισχυριζόμενος ότι βρισκόταν σε άμυνα.

