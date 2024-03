Κοινωνία

Πατήσια - Σχολείο: “Ο δράστης μας στέλνει απειλητικά μηνύματα μετά την επίθεση” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιες άλλες πράξεις φέρεται να προέβη ο 19χρονος τον οποίο αναζητούσαν αστυνομικοί στους χώρους του σχολείου για να τον ακινητοποιήσουν.

-

Στην αποκάλυψη ότι ο 19χρονος που εισέβαλε την Τρίτη σε γυμνάσιο των Πατησίων και τραυμάτισε με μαχαίρι και σφυρί διευθυντή και μαθητή, στέλνει απειλητικά μηνύματα μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε άλλους μαθητές του σχολείου προειδοποιώντας τους ότι αν μαρτυρήσουν για το συμβάν θα έχουν “μπλεξίματα”, προχώρησε μαθήτρια του σχολείου την Τετάρτη μιλώντας στην καθημερινή εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» και το Γιώργο Παπαδάκη.

Η μαθήτρια ανέφερε ότι κατά την είσοδο όλων των μαθητών στη σχολική μονάδα για την έναρξη των μαθημάτων και όσο περίμεναν να ανοίξουν οι αίθουσες διδασκαλίας, είδε να έρχονται προς την τάξη της συμμαθητές της εμφανώς αναστατωμένοι και είπαν ότι “ήρθε αδερφός παιδιού από τη β’ τάξη, μαχαίρωσε το διευθυντή και χτύπησε με σφυρί το κεφάλι παιδιού”.

Το κορίτσι ακόμα σημείωσε: «Ο άνθρωπος αυτός είχε περάσει και από τον όροφο όπου βρίσκεται η δική μου τάξη, δεν καταλάβαμε όμως ότι κάτι συμβαίνει μαζί του. Λίγο αργότερα ήρθαν οι καθηγητές, άνοιξαν την αίθουσα, μπήκαμε όλοι μαζί τους μέσα, κλείδωσαν την πόρτα για λόγους ασφάλειας και μας εξήγησαν με λεπτομέρειες τι είχε συμβεί».

«Το σχολείο μας είναι ένα καλά φυλασσόμενο σχολείο, τόσο από πλευράς υποδομών όσο και προσωπικού φύλαξης. Δεν έχουμε ξαναζήσει κάτι τέτοιο. Τώρα ο άνθρωπος αυτός μας στέλνει μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μας προειδοποιεί “να σταματήσουμε να μιλάμε για το θέμα γιατί θα μας βρουν μπελάδες”», ανέφερε η μαθήτρια.

Να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με νεότερο ρεπορτάζ του συντάκτη του ΑΝΤ1 Λάζου Μαντικού σχετικά με την υπόθεση, ο 19χρονος για να του επιτραπεί η είσοδος ισχυρίστηκε ενώπιον του φύλακα υπηρεσίας, πως δήθεν οι γονείς του λείπουν και πως για το λόγο αυτό ο ίδιος έχει αναλάβει την κηδεμονία του αδερφού του, μαθητή του σχολείου, άρα πως ως κηδεμόνας μαθητή θα έπρεπε να μπει ελεύθερα στο χώρο. Μετά τις πράξεις του και όσο κυνηγιόταν και αναζητείτο μέσα στους χώρους του σχολείου για να ακινητοποιηθεί, είχε κρυφτεί στο υπόγειο μέσα στο οποίο… έσκιζε τα λάστιχα των αυτοκινήτων, των καθηγητών και του διευθυντή του σχολείου. Την Τετάρτη το σχολείο λειτουργεί κανονικά, θα γίνει όμως μία ευρύτερη συζήτηση μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών πάνω στο θέμα, για λόγους συνειδητοποίησης και ευαισθητοποίησης.

Ειδήσεις σήμερα:

Η πρόταση δυσπιστίας “πάει πίσω” ΕΝΦΙΑ και φορολογικές δηλώσεις

Εορτολόγιο - 27 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ρίτσαρντ Σέρα: Έφυγε από την ζωή ο σπουδαίος εικαστικός (εικόνες)