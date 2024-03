Πολιτική

Τέμπη - Γεωργιάδης: διώκεται κάποιος Υπουργός για το Μάτι; (βίντεο)

Τι είπε ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" για τις κατηγορίες της αντιπολίτευσης που αφορούν συγκάλυψη στην τραγωδία των Τεμπών.

Με αφορμή την πολιτική κόντρα που έχει ξεσπάσει για την τραγωδία στα Τέμπη, καλεσμένος στην εκπομπή του ΑΝΤ1, “Καλημέρα Ελλάδα” βρέθηκε το πρωί της Τρίτης ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Επειδή ήταν σωστή κινηση να δώσετε βήμα στην μητέρα της κοπέλας που ήταν θύμα των Τεμπών. Είμαι πατέρας και το παιδί μου έχει πάρει το τρένο και συγκυριακά δεν ήταν στο συγκεκριμένο τρένο, δεν υπάρχει ανθρώπινος πόνος που να συγκρίνεται με το να χάνεις το παιδί σου τόσο ξαφνικά και αναπάντεχα.

"Οι περισσότεροι γονείς αναφέρονται σε μένα με πάρα πολύ σκληρές εκφράσεις. Εάν το να επιτίθεστε σε μένα σας βοηθά κάπως να απαλύνεται έστω κατ’ ελάχιστον τον πόνο σας, συνεχίστε να το κάνετε", είπε ακόμη.

Σχετικά με τα όσα είπε για το αναγκαίο "μπάζωμα" δήλωσε: “Είναι τα βαγόνια κατεστραμμένα, ψάχνουμε για επιζώντες και για πτώματα και έπρεπε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξει έκρηξη από αγωγό φυσικού αερίου που βρίσκεται από κάτω".

Ο Υπουργός, τόνισε πως όσα ειπώθηκαν από την μητέρα θύματος ότι “λέει ανοησίες” ο ίδιος είπε ότι απλά επικαλέστηκε την δήλωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Το λάθος μας ήταν ότι από την συστολή της Κυβέρνησης από τον πόνο, “αφήσαμε ανυπεράσπιστη την αλήθεια και δώσαμε χώρο στο ψέμα. Ήρθε η ώρα να υπερασπιστούμε την αλήθεια”.

Ακόμη επεσήμανε πως “το δυστύχημα των Τεμπών, έγινε από διαδοχικά ανθρώπινα λάθη. Δεν έφταιγε ούτε ο Καραμανλής, ούτε ο Μητσοτάκης…Η αντιπολίτευση συνασπίστηκε γύρω από τα συμφέροντα για να ρίξει την Κυβέρνηση”.

"Ο Νίκος Ανδρουλάκης έσπευσε να αξιοποιήσει το εν λόγω δημοσίευμα για να βγει από την πολιτική του αφάνεια. Ο κ. Ανδρουλάκης και στα Πανεπιστήμια όπως και εχτές, λειτούργησε ως κίνητρο οικονομικών συμφερόντων", είπε ο ίδιος και τόνισε πως "είναι απαράδεκτο να μας κατηγορούν, όταν η δίκη για το Μάτι, έγινε μετά από 6 χρόνια".

“Πάντα τα ισχυρά οικονομικά συμφέροντα επιθυμούν αδύναμους Πρωθυπουργούς για να μπορούν να τους εκβιάζουν. Γι’ αυτό “πατούν πάνω σε πτώματα” για να ρίξουν την κυβέρνηση”. Όπως τόνισε σε όλα αυτά θα απαντήσουν στη Βουλή.

Σχετικά με τη σύμβαση 717 που δεν είχε ολοκληρωθεί ο Υπουργός Υγείας είπε ότι το επιχείρημα αυτό είναι άτοπο και τόνισε: “Το επιχείρημα ότι για το δυστύχημα στα Τέμπη ευθύνεται η μη ολοκλήρωση της σύμβασης 717, είναι το ίδιο με αυτό που είπε ο εισαγγελέας στη δίκη για το Μάτι για το 112 δηλαδή, ότι εάν είχε ολοκληρωθεί θα είχε γίνει εκκένωση. Διώκεται κάποιος υπουργός για αυτό;”

“Στο Μάτι δεν πέθαναν άνθρωποι;” είπε ακόμη ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Σχετικά με τις κατηγορίες της αντιπολίτευσης για τη “μονταζιέρα” είπε: “Όλα αυτά τα χρόνια, υπάρχει μία υπόθεση στην Ελλάδα, που δεν είχαμε διαρροή της δικογραφίας;” και αναφέρθηκε στην υπόθεση Novartis που είπε χαρακτηριστικά ότι είχε διαρρεύσει πριν πάει η δικογραφία στη Βουλή. “Γιατί να κάνει η κυβέρνηση κοπτορραπτική, υποτίθεται για να προωθήσει το ανθρώπινο λάθος, όταν ο ίδιος ο σταθμάρχης είναι προφυλακισμένος καθώς ομολόγησε ότι είναι λάθος του;” διερωτήθηκε ακόμη.

