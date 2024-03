Κοινωνία

Πυροβολισμοί σε μπαρ στην Ομόνοια

Από τα πυρά των δύο ανδρών δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Τι εντόπισαν στο σημείο οι αρχές.

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας,, 25 Μαρτίου, σε μπαρ στην Ομόνοια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άτομα μπήκαν μέσα σε μπαρ επί της οδού Αχαρνών στην Ομόνοια και πυροβόλησαν στον αέρα, και στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε τζιπ μεγάλου κυβισμού και τράπηκαν σε φυγή

Από τα πυρά των δύο ανδρών δεν υπήρξαν τραυματισμοί θαμώνων του μαγαζιού.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν στο σημείο δύο κάλυκες των εννέα χιλιοστών τους οποίους και περισυνέλλεξαν για να σταλούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια προς εξέταση.

Πληροφορίες αναφέρουν πως οι ιδιοκτήτες του καταστήματος αναγνώρισαν τους δράστες.

Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών έχει εξαπολύσει η ΕΛ.ΑΣ

