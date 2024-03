Αθλητικά

Γεωργία - Ελλάδα: Απόψε ο “τελικός” για την πρόκριση στο Euro

Με σύμμαχο της την καλή προϊστορία, η Εθνική Ελλάδος θα αντιμετωπίσει στην Τιφλίδα την Γεωργία, με σκοπό να εξασφαλίσει το εισιτήριο για την τελική φάση του Euro 2024.

Η Εθνική Ανδρών καλείται να κάνει το βράδυ της Τρίτης (26/3, 19:00) το τελευταίο βήμα για να εξασφαλίσει την παρουσία της σε κορυφαία διοργάνωση, 10 χρόνια μετά το Μουντιάλ της Βραζιλίας και 12 ύστερα από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Πολωνίας/Ουκρανίας.

Στον τελικό των πλέι οφ για το EURO 2024 η ελληνική ομάδα θα αντιμετωπίσει στο γήπεδο «Μπόρις Παϊχάτζε» της Τιφλίδας την γηπεδούχο Γεωργία σε μονό αγώνα, με έπαθλο για τον νικητή μια θέση στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος της Γερμανίας, το προσεχές καλοκαίρι.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα συμμετέχει, για πρώτη φορά στην ιστορία του σε προκριματική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, στη διαδικασία των πλέι οφ. Οι τρεις προηγούμενες αφορούσαν το Παγκόσμιο Κύπελλο και ήταν σε διπλές αναμετρήσεις, με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα να κατακτά την πρόκριση δύο φορές.

Η παράδοση είναι ευνοϊκή για την Ελλάδα απέναντι στην Γεωργία καθώς σε σύνολο 9 αγώνων μετρά 7 νίκες και 2 ισοπαλίες Καζακστάν (17-6 τα τέρματα). Οι Γεωργιανοί ουδέποτε έχουν σκοράρει πάνω από ένα γκολ εναντίον της Εθνικής, ενώ είναι αξιοσημείωτο πως εκτός έδρας η «γαλανόλευκη» ομάδα μετρά μόνο νίκες (4)!

Η Ελλάδα βρέθηκε στον ίδιο όμιλο με την Γεωργία δύο φορές σε προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου (2006, 2022) και δύο σε Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος (2000, 2012).

Στη συνέντευξη Τύπου πριν τον αγώνα ο Γκουστάβο Πογέτ διαβεβαίωσε ότι το κατάμεστο γήπεδο (54.000 θεατές, οι 500 Έλληνες) δεν πρόκειται να επηρεάσει τους διεθνείς και δήλωσε πως εκείνος και οι παίκτες του «είμαστε περήφανοι που εξελίχθηκε αυτή η διαδικασία και είμαστε σε αυτό το σημείο. Ερχόμαστε με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, δεν υπάρχουν δικαιολογίες, είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό που έχουμε καταφέρει έως τώρα».

Όσο για την προσέγγιση που θα πρέπει να έχουν οι παίκτες του στο παιχνίδι; «Πρέπει να είμαστε πολύ καλοί σε κάθε τομέα, να είμαστε καλοί με την μπάλα, οργανωμένοι στην άμυνα, πρέπει να παίξεις το τέλειο παιχνίδι. Πρέπει να είμαστε ακριβείς σε όλα».

Αναφορικά με το αρχικό σχήμα, ενδεκάδα που νικάει δεν αλλάζει. Η Εθνική τα πήγε περίφημα με το Καζακστάν και ο Ουρουγουανός εκλέκτορας θα διατηρήσει το ίδιο σχήμα, εκτός κι αν σκοπεύει να επιφυλάξει κάποια έκπληξη στον αντίπαλο προπονητή, Βίλι Σανιόλ. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός εστιάζει πολύ στον έλεγχο του ρυθμού, θεωρώντας κλειδί τη μάχη της μεσαίας γραμμής.

Κατά συνέπεια, την αρχική ενδεκάδα στο 4-3-3 του Πογέτ αναμένεται να συνθέσουν ο Βλαχοδήμος στο τέρμα, ο Μπάλντοκ στο δεξί και ο Τσιμίκας στο αριστερό άκρο της άμυνας, ενώ κεντρικό αμυντικό δίδυμο θα παίξουν ο Μαυροπάνος με τον Χατζηδιάκο.

Αμυντικός μέσος θα είναι ο Κουρμπέλης, με τον Μπακασέτα και τον Μάνταλο να σχηματίζουν τη μεσαία γραμμή του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, ενώ στην επίθεση η τριάδα θα είναι Μασούρας (δεξιά), Ιωαννίδης (σέντερ φορ) και Πέλκας (αριστερά).

Στη διάθεση του Πογέτ για την επίθεση υπάρχουν επίσης οι ευρισκόμενοι σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση (και με πολλά γκολ φέτος) Παυλίδης και Γιακουμάκης.

Διαιτητής του αγώνα ορίστηκε από την UEFA ο Πολωνός (κατηγορίας Elite) Σιμόν Μαρτσίνιακ, ο οποίος είχε διευθύνει τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022 ανάμεσα στην Αργεντινή και την Γαλλία.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η ελληνική ομάδα παραμένει αήττητη για 11 χρόνια σε παιχνίδι επίσημης διοργάνωσης όταν αγωνίζεται Μάρτιο. Συγκεκριμένα, η τελευταία ήττα της καταγράφηκε στις 22 Μαρτίου 2013 στην Ζένιτσα (1-3) με αντίπαλο την Βοσνία. Επίσης, αυτό θα είναι το 22ο παιχνίδι του Πογέτ στον πάγκο της Εθνικής, με την οποία έχει «γράψει» ως τώρα 12 νίκες σε 21 αγώνες.

Το παρελθόν της Εθνικής με την Γεωργία:

08.05.1996 (Φιλικός - Γιάννενα) Ελλάδα - Γεωργία 2-1 (58΄, 87΄ Νικολαΐδης - 15΄ Γκογκριτσιάνι)

14.10.1998 (Προκριματικοί . EURO - ΟΑΚΑ) Ελλάδα - Γεωργία 3-0 (13΄ Μαχλάς, 15΄ Λυμπερόπουλος, 36΄ Ουζουνίδης)

05.06.1999 (Προκριματικοί EURO - «Μπόρις Παϊχάτζε») Γεωργία - Ελλάδα 1-2 (54΄ Κετσπάγια - 85΄ Φρατζέσκος, 90΄ Μαχλάς)

26.03.2005 (Προκριματικοί Μουντιάλ - «Μιχάιλ Μέσκι») Γεωργία - Ελλάδα 1-3 (22΄ Ασατιάνι - 43΄ Καψής, 45΄ Βρύζας, 53΄ Γιαννακόπουλος)

12.10.2005 (Προκριματικοί Μουντιάλ - «Γ. Καραϊσκάκης») Ελλάδα - Γεωργία 1-0 (17΄ Παπαδόπουλος)

03.09.2010 (Προκριματικοί EURO - «Γ. Καραϊσκάκης») Ελλάδα - Γεωργία 1-1 (73΄ Σπυρόπουλος - 3΄ Ιασβίλι)

11.10.2011 (Προκριματικοί EURO - «Μιχάιλ Μέσκι») Γεωργία - Ελλάδα 1-2 (18΄ Ταργκαμάντζε - 79΄ Φωτάκης, 85΄ Χαριστέας)

31.03.2021 (Προκριματικοί Μουντιάλ - Τούμπα) Ελλάδα - Γεωργία 1-1 (76΄ αυτογκόλ Κακαμπάντζε -78΄ Κβαρατσχέλια)

09.10.2021 (Προκριματικοί Μουντιάλ - «Μπατούμι Αρένα») Γεωργία - Ελλάδα 0-2 (90΄ Μπακασέτας, 90΄+3 Πέλκας)

