Πολιτισμός

“The 2night Show” - Ασλάνογλου: “Οι Ψυχοκόρες”, η τηλεόραση και η αγάπη για το Θέατρο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε η ηθοποιός για την απόφασή της να απέχει 14 χρόνια από την τηλεόραση αλλά και στον ρόλο της στην επιτυχημένη σειρά, “Ψυχοκόρες”.

-

Καλεσμένη στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου, «The 2Night Show», βρέθηκε η Μαρίνα Ασλάνογλου, το βράδυ της Τετάρτης 27 Μαρτίου.

Η αγαπημένη ηθοποιός αναφέρθηκε στην απόφασή της να απέχει 14 χρόνια από την τηλεόραση αλλά και στον ρόλο της στην επιτυχημένη σειρά, «Ψυχοκόρες».

«Ήταν ευνοϊκή η ζωή μαζί μου. Κάποια πράγματα γίνονται στη ζωή μου για κάποιο λόγο που μπορεί να με στεναχωρούν αλλά στην έκβασή τους είναι θετικά!

Ο γιος μου είναι έξι χρονών, είναι ένας κούκλος. Είναι πολύ συνεργάσιμος! Ακόμη και στην κούνια που ήταν περίμενε να δει πότε θα τον πάρω χαμπάρι να τον σηκώσω. Είναι καλόβολος! Εγώ ήμουν πολύ γκρινιάρα! Έχεις άλλη ευθύνη και είναι ένα πλασματάκι που τον έχω στο μυαλό μου όλη την ώρα. Είμαι και λίγο “ψυχαναγκαστική” και θέλω να τα έχω σε κουτάκια. Πλέον είμαι πιο χαλαρή.

Ήμουν στο Θέατρο Χορν και ήμουν στις προσπάθειες του να κάνω παιδί. Η Πηνελόπη μόλις είχε γεννήσει, μια φίλη της τής είχε δώσει κάτι παπουτσάκια σαν γούρι. Έμεινε έγκυος και μια μέρα μου είχε αφήσει αυτά τα παπουτσάκια για γούρι. Και τελικά μου έφεραν τύχη! Και όταν βγήκε η ιστορία μου έστελναν διάφορες κοπέλες που τα ζητούσαν! Τώρα τα έδωσα σε μια γνωστή που είναι στην προσπάθεια να κάνει παιδί. Ήταν από τις πιο ευτυχισμένες μέρες όταν έμαθα ότι είμαι έγκυος. Για ένα δίμηνο δεν πέρασα καλά, ήταν δύσκολη η εγκυμοσύνη».

«Αγαπώ πολύ το θέατρο και έκανα απαιτητικούς ρόλους και επειδή θέλω να έχω κοινωνική ζωή, να κάνω πράγματα για μένα, είναι εξαντλητική η τηλεόραση. Οπότε είχα αποφασίσει μόνο θέατρο! Το τηλέφωνο χτύπησε όλα αυτά τα 14 χρόνια. Δεν την απέρριπτα αλλά δεν γίνεται να κάνεις 10 ώρες γύρισμα και μετά να πας θέατρο. Εμένα πότε θα με δω;

Όταν συναντήθηκα με τον σκηνοθέτη μας και μου είπε για την Ευανθία Νάτση και διάβασα τα σενάρια, ενθουσιάστηκα πολύ. Το ότι θα έκανα μια γυναίκα της επαρχίας του ’50 είναι πολύ δημιουργικό για έναν ηθοποιό. Οι Ψυχοκόρες είναι παραπάνω από αυτό που περίμενα!».

«Η Ευανθία είναι σκληρή, καταπιεσμένη, με τα στερεότυπα, με την πατριαρχία, με την επαρχία, με το τι θα πει ο κόσμος. Παρόλα αυτά η Ευανθία ήταν έτσι μεγαλωμένη. Είχε ένα θέμα και δεν μπορεί να κάνει παιδί. Για την εποχή, η γυναίκα ήταν η στέρφα! Αν ο άντρας είχε πρόβλημα δεν θα το ξέραμε. Έχει μάθει τα πράγματα που θέλει να διεκδικήσει, να τα κάνει υπογείως. Τον όρο σύγκρια δεν τον είχα ακούσει, τον έμαθα στα γυρίσματα».

Ειδήσεις σήμερα:

Τέμπη - Τσαγκλή: Οι γερανοί δούλευαν σε άλλο σημείο, όχι εκεί που έγινε το μπάζωμα! (βίντεο)

Σλοβακία - Επίθεση αρκούδας: 31χρονη σκοτώθηκε τρέχοντας για να… σωθεί!

Πρόταση δυσπιστίας: η “ομολογία” Παππά για τις επαφές των κομμάτων και οι αντιδράσεις