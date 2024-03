Κόσμος

Γάζα: Σφυροκόπημα στην Ράφα - Επεισόδια στην Δυτική Όχθη

Δεν έχει τέλος το αιματοκύλισμα στη Ράφα. Περισσότεροι από 60 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η Λωρίδα της Γάζας παραμένει σήμερα θέατρο αεροπορικών βομβαρδισμών και άγριων μαχών ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και μέλη του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς, την ώρα που η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου άνοιξε ξανά την πόρτα στις αναμενόμενες συνομιλίες με τις ΗΠΑ, τον βασικό σύμμαχο του Ισραήλ, για την επικείμενη επιχείρηση στη Ράφα.

Νωρίς το πρωί, το υπουργείο Υγείας της Χαμάς έκανε λόγο για τουλάχιστον 66 νεκρούς στον παλαιστινιακό θύλακο κατά τη διάρκεια της νύχτας, κυρίως στα αεροπορικά πλήγματα, ενώ τοπικός αξιωματούχος έκανε λόγο για μάχες στα περίχωρα της πόλης της Γάζας (βόρεια) και στη Χαν Γιούνις (νότια). Παράλληλα, το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA έκανε λόγο για βίαια επεισόδια σε διάφορες κοινότητες της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Ο ισραηλινός στρατός, που κατηγορεί τους μαχητές της Χαμάς πως κρύβονται σε νοσοκομεία, συνεχίζει την επιχείρηση που άρχισε τη 18η Μαρτίου στο συγκρότημα του νοσοκομείου Σίφα της πόλης της Γάζας, το μεγαλύτερο του θύλακα. Στη Χαν Γιούνις, μονάδες του διεξάγουν επιχειρήσεις στον τομέα όπου βρίσκονται τα νοσοκομεία Νάσερ και Άμαλ, τα οποία απέχουν περίπου ένα χιλιόμετρο το ένα από το άλλο.

Το νοσοκομείο Άμαλ «έπαψε εντελώς να λειτουργεί», ανέφερε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος, αφού οι εκτοπισμένοι που είχαν βρει καταφύγιο σε αυτό το εγκατέλειψαν.

Αντιδρώντας οργισμένα στην αποχή των ΗΠΑ όταν διεξήχθη η ψηφοφορία με την οποία εγκρίθηκε απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που απαιτεί «άμεση κατάπαυση του πυρός» στη Λωρίδα της Γάζας, η κυβέρνηση Νετανιάχου ακύρωσε την αποστολή αντιπροσωπείας στις ΗΠΑ που επρόκειτο να συζητήσει το σχέδιο να διεξαχθεί χερσαία επιχείρηση στη Ράφα.

Ανώτερος αμερικανός αξιωματούχος είπε ωστόσο χθες πως οι υπηρεσίες του ισραηλινού πρωθυπουργού Νετανιάχου ενημέρωσαν πως «θα επιθυμούσαν να συμφωνηθεί νέα ημερομηνία» για τις συνομιλίες αυτές.

Μετά την πόλη της Γάζας και τη Χαν Γιούνις, ο ισραηλινός στρατός σχεδιάζει πλέον να συνεχίσει τις χερσαίες επιχειρήσεις του στο νότιο άκρο του παλαιστινιακού θυλάκου, που θεωρεί το έσχατο μεγάλο οχυρό του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς, όμως στην πόλη αυτή έχουν βρει καταφύγιο κάπου 1,5 εκατ. Παλαιστίνιοι, , που εγκατέλειψαν για να σωθούν από τους βομβαρδισμούς και τις μάχες άλλους τομείς του θυλάκου, ειδικά τον βορρά.

Οι ΗΠΑ, ο βασικός σύμμαχος του Ισραήλ, επιμένουν να προειδοποιούν εναντίον νέων μαζικών απωλειών ζωών αμάχων και της περαιτέρω απομόνωσης του Ισραήλ και προτείνουν «εναλλακτικές» στη χερσαία επίθεση. Προτείνουν επιλογές όπως στοχευμένα πλήγματα εναντίον ηγετών της Χαμάς.

Παράλληλα το Κατάρ, χώρα που μεσολαβεί μαζί με την Αίγυπτο και τις ΗΠΑ στις έμμεσες διαπραγματεύσεις Ισραήλ/Χαμάς για να εξασφαλιστεί ανακωχή αρκετών εβδομάδων, συνοδευόμενη από ανταλλαγή ισραηλινών ομήρων και παλαιστινίων φυλακισμένων, διαβεβαιώνει πως οι συνομιλίες συνεχίζονται.

«Απειλές»

Ο πόλεμος, που διανύει την 174η ημέρα του, ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου, όταν ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς προχώρησε με ορμητήριο τη Λωρίδα της Γάζας σε επίθεση άνευ προηγουμένου σε τομείς της νότιας ισραηλινής επικράτειας, η οποία στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 1.160 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα. Κατά ισραηλινές πηγές, άλλοι 250 και πλέον άνθρωποι απήχθησαν εκείνη την ημέρα, από τους οποίους πάνω από 130 πιστεύεται πως εξακολουθούν να κρατούνται στον θύλακο — όμως 34 πιστεύεται πως είναι νεκροί.

Σε αντίποινα, η πολιτική ηγεσία του Ισραήλ ορκίστηκε να «εξαλείψει» τη Χαμάς, κίνημα που χαρακτηρίζει, όπως και οι ΗΠΑ και η ΕΕ, «τρομοκρατική» οργάνωση. Στις επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 32.490 άνθρωποι, στη μεγάλη πλειονότητά τους άμαχοι, κατά τους αριθμούς που δημοσιοποίησε χθες το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Η ειδική εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών που έκρινε ότι υπάρχουν «βάσιμοι λόγοι» να πιστεύει ότι το Ισραήλ διέπραξε πολλές «πράξεις γενοκτονίας» στη Γάζα, η Φραντσέσκα Αλμπανέζε, δήλωσε χθες πως δέχθηκε «απειλές», τόνισε όμως ότι δεν έχει πρόθεση να παραιτηθεί.

Μεγάλος αριθμός χωρών, κυρίως αραβικών και μουσουλμανικών, αλλά και στη Λατινική Αμερική, εξέφρασε αυτή την εβδομάδα την υποστήριξή του στην ειδική εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη που βρίσκεται συχνά στο στόχαστρο του Ισραήλ.

«Μερικά χιλιόμετρα»

Εκτός από τον ολοένα πιο βαρύ απολογισμό των θυμάτων και τις κολοσσιαίες υλικές καταστροφές, ο πόλεμος αυτός προκαλεί ανθρωπιστική καταστροφή στη στενή παραθαλάσσια λωρίδα γης όπου οι περισσότεροι από τους 2,4 εκατ. κάτοικοι απειλούνται από λιμό, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Ενώ η ανθρωπιστική βοήθεια που μεταφέρεται μέσω χερσαίων οδών υποβάλλεται σε εξονυχιστικούς ελέγχους από το Ισραήλ και φθάνει σε αυτούς που τη χρειάζονται με το σταγονόμετρο, αραβικές και δυτικές χώρες ρίχνουν καθημερινά με αλεξίπτωτα δέματα με τρόφιμα, ειδικά στο βόρειο τμήμα της Λωρίδα της Γάζας, όπου η κατάσταση χαρακτηρίζεται απελπιστική.

«Τρόφιμα συνήθως ρίχνονται με αλεξίπτωτα όταν ο κόσμος είναι απομονωμένος, εκατοντάδες χιλιόμετρα από όλα. Εδώ, η βοήθεια βρίσκεται μόλις μερικά χιλιόμετρα μακριά. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τους δρόμους», τόνισε ο Τζέιμς Έλντερ, εκπρόσωπος της UNICEF, από τη Ράφα.

Προχθές Τρίτη, η Χαμάς ανακοίνωσε τον θάνατο 18 ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων 12 που πνίγηκαν καθώς προσπαθούσαν να μαζέψουν τρόφιμα που ερρίφθησαν με αλεξίπτωτα από αεροσκάφη αλλά κατέληξαν στη θάλασσα, καθώς και άλλων έξι που ποδοπατήθηκαν υπό παρόμοιες συνθήκες. Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα κάλεσε να σταματήσουν οι αεροπορικές ρίψεις δεμάτων τροφίμων.

«Όταν τα αλεξίπτωτα έπεσαν στο νερό, νεαροί και παιδιά βούτηξαν στο νερό και κατευθύνθηκαν προς αυτά. Δυστυχώς, δεν επέστρεψαν όλοι», αφηγήθηκε ο Ουντάι Νάσαρ, αυτόπτης μάρτυρας.

