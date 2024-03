Κοινωνία

Κίνηση: Στο “κόκκινο” Κηφισός και Αττική Οδός (χάρτης)

Μποτιλιάρισμα και την Πέμπτη σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής. Που και πόσο θα καθυστερήσετε εάν μετακινηθείτε σε συγκεκριμένες λεωφόρους.

«Ουρές» χιλιομέτρων σχηματίζονται σε πολλούς δρόμους της Αττικής από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 28/3.

Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

10΄-15΄ από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας,

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις υπάρχουν και στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

15΄-20΄ από Αγ. Παρασκευή έως Κηφισίας,

15΄-20΄από Ανθούσα έως Κηφισίας,

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

Στον Κηφισό κίνηση υπάρχει και στα δύο ρεύματα από το Αιγάλεω μέχρι την Αττική Οδό ανά τμήματα.

Προβλήματα παρατηρούνται επίσης στη Λεωφόρο Αθηνών, στην Ποσειδώνος, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στη Λεωφόρο Κηφισίας, στην Κατεχάκη, στη Μεσογείων αλλά και στον Πειραιά.

