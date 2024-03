Κόσμος

Εκλογές στην Τουρκία: Ο Ιμάμογλου αυξάνει την διαφορά από τον Κουρούμ

Για δημοσκοπήσεις οι οποίες χειραγωγήθηκαν μιλά ο εκλογικός αντίπαλος του Ιμάμογλου, Μουράτ Κουρούμ, του οποίου τα ποσοστά φαίνεται να μειώνονται.

Ποσοστό 48,6 % προβλέπει η εταιρεία ερευνών Metropoll για τον υποψήφιο της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τον δήμο Κων/πολης Εκρέμ Ιμάμογλου σε νέα δημοσκόπησή της ενώ για τον υποψήφιο του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ Μουράτ Κουρούμ προβλέπει 37%.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1, στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου και με την τελευταία έρευνα της εταιρείας που διεξήχθη μεταξύ 24 και 26 Μαρτίου, ενώ ο Imamoglu αυξάνει τα ποσοστά του, η υποστήριξη προς τον Κουρούμ μειώνεται. Κι αυτό γιατί η προηγούμενη έρευνα της ίδιας εταιρείας που διεξήχθηκε στις 15-18 Μαρτίου: προέβλεπε 47,9 % για Ιμάμογλου και 37,2 % για Κουρούμ.

Η Metropoll Research διεξήγαγε δύο έρευνες τον Μάρτιο σχετικά με τις προεδρικές εκλογές του Δήμου Κωνσταντινούπολης στις 31 Μαρτίου. Η πρώτη διεξήχθη με συνεντεύξεις από 1663 άτομα σε 39 περιοχές μεταξύ 15 και 18 Μαρτίου και η δεύτερη έρευνά διεξήχθη με 2100 άτομα μεταξύ 24 και 26 Μαρτίου.

Συγκρίνοντας τις δύο έρευνες παρατηρείται ότι ενώ υπάρχει αύξηση υπέρ του Ιμάμογλου είναι αξιοσημείωτο ότι υπάρχει μια μικρή μείωση στο ποσοστό ψήφου του Κουρούμ.

Τα αποτελέσματα της τελευταίας έρευνας της MetroPOLL σχετικά με τις εκλογές στην Κωνσταντινούπολη τον Μάρτιο (24-26 Μαρτίου) έχουν ως εξής:

Υποψήφιος του CHP Εκρέμ Ιμάμογλου : 48,6 % (στην έρευνα 15-18 Μαρτίου: 47,9 %)

: 48,6 % (στην έρευνα 15-18 Μαρτίου: 47,9 %) Υποψήφιος του κόμματος AKΡ Μουράτ Κουρούμ : 37,0% (Στην έρευνα 15-18 Μαρτίου: 37,2 %)

Κουρούμ: Θα κερδίσουμε τις εκλογές με διαφορά 1,7 πόντων

«Σύμφωνα με τις μετρήσεις μας, θα κερδίσουμε με 1,7 μονάδες», δήλωσε ο υποψήφιος για τον δήμο Κωνσταντινούπολης Μουράτ Κουρούμ αναφέροντας τα εξής: «Εξηγούμε τα έργα, τα όνειρα και τους στόχους μας για περίπου 90 ημέρες. Ας ελπίσουμε ότι το έθνος μας θα αντικατοπτρίσει τη βούλησή του στις 31 Μαρτίου».

Σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό κανάλι Haberturk 3 μέρες πριν τις δημοτικές εκλογές, ο Μουράτ Κουρούμ είπε ότι «υπάρχουν δημοσκοπήσεις που χειραγωγήθηκαν. Δεν το βρίσκω σωστό. Όλες οι εταιρείες δημοσκοπήσεων μιλούσαν διαφορετικά στις 14-28 Μαΐου. Η διοίκηση του CHP χειραγώγησε λέγοντας ‘Κερδίσαμε. είμαστε μπροστά’, θα το κάνουν ξανά». Ο υποψήφιος του ΑΚΡ-ΜΗΡ για τον δήμο Κων/πολης υποστήριξε ότι η αντιπολίτευση δεν έχει τίποτα άλλο να προσφέρει στο τουρκικό έθνος παρά μόνο εντυπώσεις. «Οι πολίτες μας το βλέπουν αυτό. Να είστε βέβαιοι», ανέφερε ο Μουράτ Κουρούμ.

Ο υποψήφιος του κυβερνητικού συνασπισμού είπε: «Έχουμε κάνει επίσης μια έρευνα. Με βάση τις μετρήσεις μας, θα κερδίσουμε με διαφορά 1,7 μονάδες». Όπως είπε, «οι αναποφάσιστοι ψηφοφόροι δεν φαίνεται να είναι πολλοί.Έμειναν πολύ λίγοι τώρα. Σε σημείο που μπορούμε να πούμε ότι οι αναποφάσιστοι ψηφοφόροι μας είναι 4 -5%».

Ο Μουράτ Κουρούμε ανέφερε πως πηγαίνοντας στις κάλπες οι πολίτες θα πρέπει να σκεφτούν δύο βασικά ζητήματα:

Πρέπει να γίνουν βήματα για να απομακρυνθεί εντελώς ο φόβος των σεισμών από την ατζέντα σε αυτή την πόλη μετά από τις εκλογές

Πρέπει να τελειώσει η κυκλοφοριακή δοκιμασία στην Κωνσταντινούπολη το συντομότερο δυνατό.

«Ξεκινήσαμε την κατασκευή 180 χιλιάδων σπιτιών σε 11 επαρχίες»

Αναφερόμενος στο έργο του ως Υπουργός Συγκοινωνιών, ο Μουράτ Κουρούμ είπε: «Τηρήσαμε τις υποσχέσεις μαςΈγιναν καταστροφές και είπαμε ‘Θα παραδώσουμε αυτά τα σπίτια μέσα σε 1 χρόνο’. Παρέχουμε σταθερούς, ασφαλείς χώρους διαβίωσης στους πολίτες μας μετά το δράμα των καταστροφών. Ξεκινήσαμε την κατασκευή 180 χιλιάδων σπιτιών σε 11 επαρχίες. Παραδίδονται τώρα. Το να είσαι άνθρωπος της δουλειάς και να κάνεις το έργο που υπόσχεται είναι πολύ πολύτιμο».

Μαζικές παραιτήσεις από κόμμα Νέας Ευημερίας – Προσχωρούν στο ΑΚΡ

Τρεις μέρες πριν από τις εκλογές, ο Επαρχιακός Πρόεδρος της Οργάνωσης της Άγκυρας του Κόμματος Νέας Ευημερίας και άλλα 20 στελέχη του παραιτήθηκαν από το κόμμα και προσχώρησαν στο κυβερνών κόμμα AKΡ του Ταγίπ Ερντογάν. Η κίνηση αυτή ενισχύει τον υποψήφιο του κυβερνητικού συνασπισμού για την δημαρχία Άγκυρας

Τουργκούτ Αλτινόκ ο οποίος μάλιστα χθες το βράδυ έδωσε τα διακριτικά του ΑΚΡ στα νέα μέλη του κόμματος. Να σημειωθεί ότι στις τελευταίες προεδρικές εκλογές το ισλαμικό κόμμα Νέας Ευημερίας είχε στηρίξει την υποψηφιότητα Ταγίπ Ερντογάν για την προεδρία, ωστόσο στις δημοτικές εκλογές της 31ης Μαρτίου το κόμμα δεν κατάφερε να συμφωνήσει με το ΑΚΡ και κατεβαίνει με δικούς του υποψηφίους.

Κατά το ιφτάρ (πρώτο γεύμα μετά την ολοήμερη νηστεία) χθες το βράδυ στην Άγκυρα πραγματοποιήθηκε ειδική τελετή κατά την οποία βουλευτής του AKΡ Φουάτ Οκτάι, , η αντιπρόεδρος του AKΡ Λεϊλά Σαχίμ Ουστά, ο πρόεδρος τηςεπαρχιακής του ΑΚΡ Χακάν Χαν Οζτζάν και ο υποψήφιος δήμαρχος Άγκυρας Τουργκούτ ΑλτινόκTurgut καρφίτσωσαν τα σήματα του κόμματος στα νέα μέλη του ΑΚΡ που παραιτήθηκαν από κόμμα Νέας Ευημερίας.

