ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα πιστώνονται στις 29 Μαρτίου

Νωρίτερα καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ σε δικαιούχους, επιδόματα συνολικού ύψους 282 εκατομμυρίων ευρώ.

Λόγω της ειδικής τραπεζικής αργίας για το Πάσχα των Καθολικών, που έχει προκαλέσει αναστάτωση στις ημερομηνίες για την μισθοδοσία υπαλλήλων και την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών και οφειλών προς το Δημόσιο και Δήμους, θα καταβληθούν αύριο Παρασκευή 29 Μαρτίου, επιδόματα ύψους 282.240.214 ευρώ, από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), ανακοίνωσε το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Ειδικότερα, τα επιδόματα διανέμονται ως εξής:

Επίδομα Παιδιού: δικαιούχοι 512.214 – 97.111.315

Επίδομα Στέγασης: δικαιούχοι 241.446 – 29.392.016

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: δικαιούχοι 189.493 – 41.731.012

Αναπηρικά: δικαιούχοι 184.073 – 84.423.354

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: δικαιούχοι 656 – 197.573

Επίδομα Ομογενών: δικαιούχοι 5.603 – 197.253

Επίδομα Ανασφαλίστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: δικαιούχοι 14.892 – 5.608.669

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: δικαιούχοι 18.422 – 8.458.517

Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: δικαιούχοι 11.946 – 3.000.598

Έξοδα Κηδείας: δικαιούχοι 128 – 101.241

Επίδομα Γέννησης: δικαιούχοι 10.628 – 10.687.000

Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: δικαιούχοι 8 – 4800

Κόκκινα Δάνεια: δικαιούχοι 5.535 – 512.768

Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: δικαιούχοι 11 – 11.000

Πρόγραμμα Γέφυρα: δικαιούχοι 19 – 6.520

Ευάλωτοι οφειλέτες: δικαιούχοι 148 – 15.667

Επίδομα Αναδοχής: δικαιούχοι 584 – 282.075

Πρόγραμμα Προσωπικού βοηθού: δικαιούχοι 642 – 498.836

Σύνολο δικαιούχων: 1.196.448

Σύνολο καταβολών: 282.240.214





