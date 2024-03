Life

Mega Millions: Λοταρία “έδωσε” 1,13 δισεκατομμύρια δολάρια σε έναν τυχερό! (βίντεο)

Ποιος ειναι ο υπερτυχερός που κέρδισε το εξωπραγματικό ποσό, μετά από πολύμηνο σερί τζακ ποτ.

Δισεκατομμυριούχος σε μια νύχτα έγινε ένας σούπερ τυχερός στο New Jersey των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ένα και μόνο άτομο στο Νιου Τζέρσεϊ κέρδισε στο τζακπότ Mega Millions στις ΗΠΑ 1,13 δισ. δολάρια (1,04 δισ. ευρώ) , σπάζοντας ένα σερί χωρίς νίκη από τον περασμένο Δεκέμβριο.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν ήταν οι: 1: 7, 11, 22, 29, 38 και ο χρυσός αριθμός Mega Ball το 4.

Το τυχερό δελτίο πωλήθηκε στο Νιου Τζέρσεϊ, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Mega Millions, σε ένα οικογενειακό κατάστημα. Για τους ιδιοκτήτες υπάρχει μάλιστα ένα μπόνους 30.000 δολαρίων για την πώληση του τυχερού δελτίου.

