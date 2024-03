Κοινωνία

ΕΛΑΣ - Σύλληψη: Νεαρός πουλούσε κροτίδες μέσω ίντερνετ - Είχε δεκάδες χιλιάδες στο σπίτι του

Ποια η δράση του νεαρού. Πώς έκανε την διακίνηση και πώς πιάστηκε από την αστυνομία μετά τις έρευνες.

Από αστυνομικούς της Ομάδας Παραεμπορίου της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, την Τετάρτη (27-3-2024) το πρωί στην περιοχή του Ηρακλείου, 27χρονος ημεδαπός για παράβαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών.

Αστυνομικοί μετά από διερεύνηση πληροφοριών αναφορικά με άτομο που πουλάει βεγγαλικά στην περιοχή του Ηρακλείου, εξακρίβωσαν ότι ο 27χρονος διατηρώντας προφίλ σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης εμπορεύονταν βεγγαλικά και κροτίδες. Έπειτα από συνάντηση που δρομολόγησαν μαζί του στο σταθμό ΗΣΑΠ στο Ηράκλειο με πρόσχημα την αγορά 240 κροτίδων έναντι χρηματικού ποσού, κατελήφθη ο 27χρνος να μεταφέρει τις ανωτέρω κροτίδες με σκοπό την πώληση και πιστοποιήθηκε η δράση του.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του στο Μενίδι βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 10.718 κροτίδες και 4 πυροτεχνήματα.

Ο συλληφθείς, με τη σχηματισθείσα δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας Ηρακλείου, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

