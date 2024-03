Κόσμος

ΗΠΑ: Παρήγγειλαν πυρομαχικά από την Τουρκία

-

Μετά την απόφαση της Γαλλίας και της Ελλάδας για την εμπόδιση της αγοράς των UCAV TB2 και των έξυπνων πυρομαχικών από την Τουρκία, έγινε μια αιφνιδιαστική κίνηση από τις ΗΠΑ, όπου η στάση τους απέναντι στις τουρκικές στρατιωτικές τεχνολογίες ήταν απορίας άξια, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως μεταδίδουν, η Τουρκία, η οποία έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας στη διεθνή αγορά, έχει γίνει η προτίμηση πολλών χωρών.

Οι τουρκικές αμυντικές εταιρείες, οι οποίες πραγματοποιούν εξαγωγές στρατιωτικών τεχνολογιών, όπως UAVs/UCAVs, βάζουν επίσης την υπογραφή τους σε πολύ φιλόδοξα προγράμματα τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα.

Σχολιάζεται ότι σε αυτό το πλαίσιο, η Γαλλία και η Ελλάδα είχαν προβεί σε ένα ξέσπασμα του τύπου ‘να μην αγοράσουμε’ τουρκικά UAVs. Ενώ οι ΗΠΑ, οι οποίες ενδιαφέρονται εκ του σύνεγγυς για την τουρκική αμυντική βιομηχανία, είχαν προκαλέσει τις αντιδράσεις της Τουρκίας, εξοπλίζοντας την Ελλάδα.

Χτύπησαν την πόρτα της Τουρκίας



Μετά από τα προβλήματα με τα μαχητικά αεροσκάφη 5ης γενιάς F-35 και τον προγραμματισμό της προμήθειας των F-16, οι ΗΠΑ χτύπησαν την πόρτα της Τουρκίας για μια πολύ διαφορετική επένδυση.

Πυρομαχικά ολμοβόλων

Σύμφωνα με το Bloomberg, το Πεντάγωνο των ΗΠΑ θα προμηθευτεί 166 χιλιάδες πυρομαχικά ολμοβόλων 155 χιλιοστών από την τουρκική εταιρεία αμυντικής βιομηχανίας Arca Defence. Όλο το σύνολο των πυρομαχικών σχεδιάζεται να παραδοθεί στο Πεντάγωνο αυτό το έτος και αναμένεται να γίνουν επιπρόσθετες παραγγελιές το επόμενο έτος.

Σύμφωνα με ισχυρισμούς αξιωματούχων που προγραμματίζουν τις προμήθειες, οι ΗΠΑ στοχεύουν επίσης να προμηθευτούν από την Τουρκία τρινιτροτολουόλιο, γνωστό ως TNT, και νιτρογουανιδίνη, που χρησιμοποιείται ως καύσιμο ώθησης.

Επιπλέον, έως το 2025 μια άλλη τουρκική εταιρεία της αμυντικής βιομηχανίας θα εγκαταστήσει γραμμές στο Τέξας για την παραγωγή πυρομαχικών οβιδοβόλων των 155 χιλιοστών. Οι γραμμές που θα δημιουργηθούν θα καλύπτουν το 30% της συνολικής παραγωγής πυρομαχικών οβιδοβόλων 155 χιλιοστών των ΗΠΑ. Με τον τρόπο αυτό, επιδιώκεται να καλυφθούν οι ανάγκες της Ουκρανίας σε πυρομαχικά.

Είναι γνωστό ότι για την πώληση πυρομαχικών απαιτείται άδεια της κυβέρνησης της Τουρκικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ωστόσο, όπως αναφέρει το Bloomberg, δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα αν έχει εκδοθεί η εν λόγω άδεια εξαγωγής.

