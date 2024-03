Υγεία - Περιβάλλον

ΗΔΙΚΑ: Εκτός λειτουργίας οι υπηρεσίες την Κυριακή

Για ποιο λόγο την Κυριακή όλες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΗΔΙΚΑ θα είναι εκτός λειτουργίας. Πώς θα εκτελεστούν οι συνταγές, διερωτώνται οι φαρμακοποιοί.

Εκτός λειτουργίας την θα είναι την Κυριακή 31 Μαρτίου 2024, όλες οι υπηρεσίες της ΗΔΙΚΑ ΑΕ από τις 8:00 π.μ. έως τις 20:00 μ.μ., λόγω προγραμματισμένης αναβάθμισης του Πληροφοριακού Συστήματος ΑΜΚΑ.

Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ είναι Οργανισμός υπό την εποπτεία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με αντικείμενο την ανάπτυξη λογισμικού στις περιοχές της Υγείας, της Κοινωνικής Ασφάλισης και της Πρόνοιας. Μεταξύ άλλων, έχει την ευθύνη για τις εφαρμογές της άυλης συνταγογράφησης, του myHealth-app, του συστήματος διαχείρισης και διανομής των δωρεάν self-test. Οποιαδήποτε ανάπτυξη ψηφιακής λύσης σε αυτούς του τομείς σχεδιάζεται, υλοποιείται και συντηρείται από τα στελέχη της ΗΔΙΚΑ ΑΕ.

ΦΣΑ: Δεν υπάρχει πρόβλεψη για τη λειτουργία των φαρμακείων

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής διερωτάται, για το πώς τα φαρμακεία θα εκτελέσουν την Κυριακή (31/3) τις συνταγές των ασθενών, ώστε να προμηθευτούν οι πολίτες τα φάρμακά τους.

«Θεωρούμε αυτονόητο, ότι θα έπρεπε να έχει προβλεφθεί για το πώς θα πραγματοποιούνται οι αναβαθμίσεις του συστήματος, χωρίς να ταλαιπωρούνται τα φαρμακεία και να κινδυνεύουν οι ασθενείς. Αναμένουμε από τους αρμόδιους να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να διευθετήσουν το θέμα πριν δημιουργηθεί πρόβλημα», αναφέρει.

