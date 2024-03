Πολιτική

Πρόταση δυσπιστίας: Η Κωνσταντοπούλου μπήκε στη Βουλή στις τρεις διακοπές

Ποια ήταν τα λόγια της Ζωής Κωνσταντοπούλου όταν έφτασε στην Βουλή. Ποιος άλλος πολιτικός αργηγός δεν πήγε ''στην ώρα του''.

Μία ακόμη αναστάτωση προκάλεσε στη Βουλή, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία επρόκειτο να ανοίξει τον κύκλο ομιλιών των πολιτικών αρχηγών, αλλά επικαλέστηκε κώλυμα, λέγοντας πως αντιμετωπίζει ένα επείγον ζήτημα, το οποίο δεν της επέτρεπε να μιλήσει πριν από τις 6 το απόγευμα.

Η συνεδρίαση διεκόπη για κάποια ώρα για να δουν αν δέχονταν οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί να της παραχωρήσουν τη θέση τους. Τελικά στο βήμα της Βουλής ανέβηκαν ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός και ο πρόεδρος των Σπαρτιατών Βασίλης Στίγκας. Όταν έφτασε η σειρά του προέδρου της Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς, διαπιστώθηκε ότι ο Αλέξης Χαρίτσης έλειπε.

Η αντιπρόεδρος της Βουλής Όλγα Γεροβασίλη έκανε λόγο για «ένα μικρό πρόβλημα στην κυκλοφορία, εδώ κοντά». «Θα διακόψουμε μέχρι να φτάσει», είπε η κ. Γεροβασίλη, η οποία φέρεται να ενημερώθηκε από συνεργάτες του κ. Χαρίτση πως βρήκε κίνηση στον δρόμο.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος αρνήθηκε να μιλήσει πριν από την Ζωή Κωνσταντοπούλου, ως εκ τούτου όταν ο Αλέξης Χαρίτσης ολοκλήρωσε την ομιλία του η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δεν βρίσκονταν στην αίθουσα για να πάρει τον λόγο και έτσι η Βουλή θα ξαναδιέκοψε.

Επιτέλους, περίπου στις 6.15 η Ζωή Κωνσταντοπούλου εμφανίστηκε στην αίθουσα και σύμφωνα με ενημέρωση από την ίδια: «Μονομερώς ο Τασούλας, χωρίς καμία ενημέρωση προς τους αρχηγούς και τα κόμματα επεχείρησε να επισπεύσει την διαδικασία».

Η πρόεδρος της Πλεύσης δεν είχε ενημέρωση και η ίδια ασκούσε χρέη συνηγόρου με τους συγγενείς των θυμάτων. Μάλιστα, όταν επιχείρησε δημοσιογράφος να της κάνει ερώτηση, δεν πρόλαβε να ανοίξει το στόμα της με την κυρία Κωνσταντοπούλου να της είπε: «...έχετε ιστορικό στα να υοθετείτε πολύ εύκολα ψέματα».

Μάλιστα και όταν η πρόεδρος της Βουλής, Όλγα Γεροβασίλη τη ρώτησε αν είναι έτοιμη, η κα Κωνσταντοπούλου απάντησε: «Μην μετράτε τον χρόνο μου, μέχρι να ανοίξω τα χαρτιά μου».

