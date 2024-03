Αθλητικά

Παρτίζαν - Ολυμπιακός: Διπλό στο Βελιγράδι με απίθανη ανατροπή

«Αγκαλιά» πλέον με την απευθείας συμμετοχή στα play offs και με αυξημένες πιθανότητες για πλεονέκτημα έδρας.

Με τεράστια ανατροπή από το -14 (52-38 στο 27΄), ο Ολυμπιακός «απέδρασε» από το Βελιγράδι και με ρεκόρ 20-12 παρέμεινε στην πέμπτη θέση, δίνοντας συνέχεια στο «κυνήγι» της τετράδας και του πλεονεκτήματος της έδρας στα πλέι οφ της Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 74-69 της Παρτιζάν, για την 32η αγωνιστική, υποχρεώνοντας την ομάδα του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς στην 18η ήττα της, με την οποία τέθηκε εκτός δεκάδας και play in.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τους παίκτες του Ολυμπιακού να μην επηρεάζονται από την θορυβώδη ατμόσφαιρα που είχαν δημιουργήσει οι Σέρβοι στην εξέδρα. Με πόντους των Παπανικολάου, Κάνααν και Πίτερς προηγήθηκαν με 7-9 (4') έχοντας ως μοναδικό... ψεγάδι τα πολλά χαμένα αμυντικά ριμπάουντ. Μετά το τάιμ άουτ όμως η κατάσταση άλλαξε. Ο Πάντερ βρήκε τρόπο να «πληγώσει» την άμυνα των φιλοξενούμενων δίνοντας ρυθμό και στον Καμίνσκι με αποτέλεσμα η Παρτίζαν να βρεθεί στο 22-13 πριν μειώσουν οι Πειραιώτες σε 22-17.



Οι παίκτες που μπήκαν από τον πάγκο του Μπαρτζώκα είχαν καλό ρυθμό, έκαναν καλή δουλειά στο ριμπάουντ και με τους Γουίλιαμς Γκος και Ράιτ να σκοράρουν μείωσαν ακόμη περισσότερο (25-23, 14'). Η άμυνα του Ολυμπιακού έβγαζε μεγαλύτερη επιθετικότητα και λειτουργούσε καλύτερα κάτι το οποίο αποτυπώθηκε και στο σκορ (28-28, 18'). Στο τελευταίο δίλεπτο πάντως η συγκέντρωση χάθηκε, τα λάθη στερούσαν σουτ και η Παρτιζάν με 8/8 βολές σε λίγα δευτερόλεπτα προηγήθηκε με 40-30.





Στο τρίτο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός προσπάθησε να βγάλει μία πιο επιθετική αντίδραση, ωστόσο το πρόβλημα με τα πολλά χαμένα αμυντικά ριμπάουντ επέστρεψε και έτσι ο Καμπόκλο με δεύτερες και τρίτες ευκαιρίες έκανε το 46-36 (25'). Οι «ερυθρόλευκοι» δυσκολεύονταν πλέον και στη μπροστινή πλευρά του γηπέδου, ο Κάνααν μονοπωλούσε τις κατοχές και ο Πάντερ έστειλε τη διαφορά στους 13 πόντους (54-41, 28').



Στα κρίσιμα τελευταία δευτερόλεπτα η ασίστ του Γκος στον Φαλ έφερε κάρφωμα, η άμυνα βγήκε και ο Γκος με 2/2 βολές έκανε το 69-73. Στα 13 δευτερόλεπτα που απέμεναν ο Πάντερ αστόχησε και το ματς ολοκληρώθηκε με σκορ 69-74.

Τα δεκάλεπτα: 22-17, 40-32, 59-46, 69-74

