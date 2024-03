Πολιτική

Πρόταση δυσπιστίας: Η καταψήφιση και τα νέα “πυρά” προς το Μαξίμου

Τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός από την Βουλή, πριν καταψηφιστεί η πρόταση μομφής και τα σχόλια των κομμάτων για το περιεχόμενο της ομιλίας του, αμέσως μετά τις παραιτήσεις Παπασταύρου και Μπρατάκου.

Με 159 "κατά" και 141 "υπέρ" απορρίφθηκε η πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε την Τρίτη ο Νίκος Ανδρουλάκης εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς και της Πλεύσης Ελευθερίας.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Βουλής, Κ. Τασούλας, πρόκειται για την πρόταση δυσπιστίας η συζήτηση επί της οποίας που διήρκεσε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με την ομιλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος σημείωσε - μεταξύ άλλων- πως «κάποιοι επιτήδειοι φρόντισαν να ρίξουν το σπόρο της αμφιβολίας στη δικαιοσύνη. Πολιτικές δυνάμεις μεταβλήθηκαν σε εμπόρους το πόνου» και υπογράμμισε ότι δεν θα συγκυβερνήσει με κανένα παράκεντρο του τόπου.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε, κοιτώντας τους επιζήσαντες και τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, πως δεν δόθηκε καμία εντολή για συγκάλυψη.

Δριμεία επίθεση εξαπέλυσε ο πρωθυπουργός προς την αντιπολίτευση σχετικά με την στάση που έχει κρατήσει εδώ και έναν χρόνο για το εν λόγω ζήτημα, αναφέροντας: «Υιοθετείτε όλες τις θεωρίες συνωμοσίας που διακίνησε ο κ. Βελόπουλος».

Περίπου μία ώρα πριν ο Πρωθυπουργός απευθύνει την ομιλία του στην Βουλή, με την οποία ολοκληρώθηκε η τριήμερη συζήτηση επί της πρότασης μομφής, ο Υπουργός Επικρατείας Σταύρος Παπασταύρου και ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιάννης Μπρατάκος, υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Εκείνος, τους ευχαρίστησε για τη συνεργασία και έκανε αποδεκτές τις παραιτήσεις τους. Κυβερνητικές πηγές επεσήμαναν ότι «η συμμετοχή σε μια κοινωνική συνάντηση έδωσε το λάθος μήνυμα».





Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Σε δήλωση του Σωκράτη Φάμελλου, μετά το τέλος της ψηφοφορίας για την πρόταση δυσπιστίας αναφέρεται «Ο κ.Μητσοτάκης δεν απάντησε στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. να παραπεμφθεί ο κ. Καραμανλής στη δικαιοσύνη και να ελεγχθεί χωρίς κομματικές παρωπίδες, χωρίς κίνδυνο συγκάλυψης. Κάλυψε τον κ. Καραμανλή και μοιράστηκε τις ευθύνες μαζί του. Ταυτόχρονα δεν απάντησε σε όλα τα ερωτήματα που θέσαμε σχετικά με το αν γνώριζε τα παραποιημένα ηχητικά ντοκουμέντα, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την αποκλειστική ανάγνωση του ανθρώπινου λάθους. Δεν δέχθηκε να γίνει κάποια έρευνα γι’ αυτήν την τραγική παραποίηση των ντοκουμέντων εκείνο το βράδυ.

Δεν μας είπε επίσης τι ενημέρωση είχε και τι έμαθε εμπιστευτικά από τον παραιτηθέντα πρόεδρο του ΟΣΕ, κ. Σπηλιόπουλο. Επίσης δεν είπε τίποτα για τα αίσχη του κ. Φλωρίδη αλλά και τις ανακρίβειες του κ. Τριαντόπουλου για το μπάζωμα. Δεν μας είπε και τίποτα για τις παραιτήσεις των δύο κορυφαίων Υπουργών. Για τα ραντεβού που έκαναν ή δεν έκαναν και για το αν ελέγχει πραγματικά τι γίνεται στο Μαξίμου. Η όλη συζήτηση σήμερα απέδειξε ότι βάσιμα υποβάλαμε την πρόταση δυσπιστίας, αποδείχθηκαν τα πολύ μεγάλα κενά της κυβέρνησης και η έλλειψη απαντήσεων. Οι παραιτήσεις των δύο υπουργών απέδειξαν επίσης ότι βάσιμα έχουμε καταθέσει και το αίτημα για εκλογές, διότι το συμπέρασμα της σημερινής συνεδρίασης είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις και η κυβέρνησή του φυλλορροεί.

ο κ. Μητσοτάκης δεν κατέθεσε καμία απόδειξη, για όλα αυτά τα οποία έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Ενώ ο κ. Καραμανλής είχε έγγραφες καταγγελίες για τον κίνδυνο στο σιδηρόδρομο δεν προειδοποίησε, δεν επιδιόρθωσε το κέντρο τηλεδιοίκησης στη Λάρισα, δεν λειτούργησε το δευτεροβάθμιο κέντρο της Καρόλου, ενέκρινε εκ των υστέρων μια παράνομη μετάταξη με αλλαγή του ορίου ηλικίας για το σταθμάρχη». Οι απαντήσεις δεν έχουν δοθεί από την κυβέρνηση. Η κοινωνία όμως γνωρίζει τις απαντήσεις και σε αυτή τη βεβαιωμένη αντίληψη της κοινωνίας ότι υπάρχει συγκάλυψη, ο κ. Μητσοτάκης ήρθε με τη σιωπή του σήμερα να επιβεβαιώσει δυστυχώς και αυτό το μεγάλο έγκλημα, το έγκλημα της συγκάλυψης».

Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση του αναφέρει «Η τραγική εικόνα του Κυριάκου Μητσοτάκη αποτελεί προσβολή στη μνήμη των θυμάτων των Τεμπών, στους συγγενείς τους και στη Δημοκρατία. Ο κ. Μητσοτάκης παραμένει προκλητικός μέχρι τελικής πτώσης. Αρνήθηκε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για προανακριτική με το επιχείρημα ότι θέλουμε να στείλουμε τον Κώστα Καραμανλή φυλακή. Ποιος του το είπε αυτό; Στη Δικαιοσύνη θέλουμε να τον παραπέμψουμε. Θεωρεί βέβαιο ο πρωθυπουργός ότι εάν ο κ. Καραμανλής βρεθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης θα πάει φυλακή; Ξέρει κάτι που δεν ξέρουμε;

Αρνήθηκε να απαντήσει ποιος έκανε το μοντάζ της συνομιλίας που δόθηκε στα ΜΜΕ για να θεμελιώσει την πρωθυπουργική ετυμηγορία του ανθρώπινου λάθους. Στην προσπάθεια του, μάλιστα, να υπερασπιστεί τα θλιβερά επιχειρήματα του έκανε αναφορά στην «κρατική» ΕΡΤ. Την θεωρούσαμε δημόσια τηλεόραση. Ξέρει και εδώ κάτι που δεν ξέρουμε; Παραδέχτηκε και επισήμως για πρώτη φορά το μπάζωμα αλλά μας είπε ότι έγινε για καλό σκοπό. Ντροπή!

Η όψιμη μάχη του κατά των συμφερόντων θυμίζει δυστυχώς τον πατέρα του, ο οποίος στην πτώση του αποφάσισε να καταγγείλει τα «διαπλεκόμενα συμφέροντα». Το «δεν θα συγκυβερνήσω με κανένα παράκεντρο» του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο της μεταπολίτευσης. Όλοι γνωριζόμαστε σε αυτό τον τόπο. Εδώ ξέρουμε και εμείς καλά αυτά που και ο ίδιος ξέρει.

ΥΓ: Ούτε ένα αντίο στον κ. Παπαπασταύρου και στον κ. Μπρατάκο; Τόση αχαριστία;»

