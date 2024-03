Πολιτική

Υπουργικό Συμβούλιο: Ο κατώτατος μισθός, η αύξηση και από πότε θα ισχύσει

Το τελευταίο σενάριο για τον κατώτατο μισθό και την νέα αναπροσαρμογή του. Ποια ειναι τα θέματα της σημερινής συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου.

Στις 11:00, θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, το Υπουργικό Συμβούλιο.

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:

Εισήγηση από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Δόμνα Μιχαηλίδου σχετικά με τον καθορισμό του κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για υπαλλήλους και εργατοτεχνίτες,

Παρουσίαση από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σταϊκούρα και την Υφυπουργό Χριστίνα Αλεξοπούλου των πρωτοβουλιών: α) Νέο κυρωτικό πλαίσιο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και άλλες διατάξεις για την ασφαλή κινητικότητα, β) Πλαίσιο αναδιάρθρωσης των αστικών συγκοινωνιών της Π.Ε. Θεσσαλονίκης,

Παρουσίαση από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Δημήτρη Καιρίδη του νομοσχεδίου: α) Αυστηροποίηση ποινών, εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, παρεμβάσεις στον Κώδικα Νομοθεσίας για την υποδοχή και τη διεθνή προστασία πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών, β) Διατάξεις για τη νόμιμη μετανάστευση,

Παρουσίαση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη του νομοσχεδίου: α) Εισαγωγή πλαισίου για αναψηλάφηση λόγω έκδοσης οριστικής απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, β) Παρεμβάσεις στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, γ) Ρυθμίσεις για τους δικαστικούς υπαλλήλους,

Παρουσίαση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρη Αυγενάκη του νομοσχεδίου: α) Διεπαγγελματικές οργανώσεις, β) Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, γ) Ρυθμίσεις θεμάτων εποπτευόμενων φορέων,

Εισήγηση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρο Σκυλακάκη σχετικά με την έγκριση Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών,

Εισήγηση από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου σχετικά με την επιλογή Διοικητή Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας.

Αύξηση του κατώτατου μισθού μεγαλύτερη από τα σενάρια που είχαν διαρρεύσει τις τελευταίες ημέρες, επεξεργάζεται η Κυβέρνηση. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1 στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου βρίσκεται πρόταση για αύξηση ακόμη και πάνω από 7%.

Το σίγουρο είναι ότι στο τραπέζι βρίσκονται δύο σενάρια: Α' σενάριο : αύξηση 6,5% => Κατώτατος 830€/μήνα (από €780): +50€/μήνα

Β' σενάριο : αύξηση 7%-7,5% => Κατώτατος μισθός 840€/μήνα (από 780€): +60€/μήνα Στόχος είναι να φθάσει ο κατώτατος μισθός το 2027 στα 950 ευρώ. Μεγαλύτερες αυξήσεις θα δουν όσοι έχουν συμπληρώσει μία ή περισσότερες τριετίες: Για 100.000 εργαζόμενους Κατώτατος + 1 τριετία: 924€/μήνα

Κατώτατος + 2 τριετίες: 1.008€/μήνα

Κατώτατος + 3 τριετίες: 1.092€/μήνα Η αύξηση του κατώτατου μισθού, που θα ισχύει από την 1η Απριλίου, συμπαρασύρει προς τα πάνω και 19 επιδόματα, μεταξύ των οποίων το επίδομα ανεργίας και το επίδομα μητρότητας. H Ελλάδα πάντως είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που ο μέσος μισθός της είναι χαμηλότερος από αυτόν του 2009. Ο στόχος για μέσο μισθό στα 1.500 ευρώ στο τέλος της 4ετίας θα έρθει αργοπορημένα, κατά τουλάχιστον 15 χρόνια.