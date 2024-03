Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Δράμα

Πρωινή αναστάτωση από την επίσκεψη του "Εγκέλαδου" στην βόρεια Ελλάδα, πριν από τα 5,7 Ρίχτερ στο Ιόνιο, που ταρακούνησαν την νότια χώρα.

Σεισμός 3,9 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν τις 9:00 το πρωί και στη Δράμα.

Την δόνηση ακολούθησαν άλλες δύο σεισμικές δονήσεις, μικρότερης έντασης.

Ειδικότερα, ο πρώτος σεισμός των 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 8:38 και το επίκεντρο εντοπίζεται 43 Χλμ. ΒΒΑ των Ποταμών Δράμας.

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 7,9 χλμ.

Δύο λεπτά μετά, σημειώθηκε σεισμική δόνηση 3,3 Ρίχτερ, σχεδόν στο ίδιο σημείο και συγκεκριμένα 42 Χλμ. ΒΒΑ των Ποταμών Δράμας.

Εν τω μεταξύ, ανησυχία προκάλεσε το πρωί της Παρασκευής, στους κατοίκους της Ζακύνθου, της Πελοποννήσου και της Αιτωλοακαρνανίας ο σεισμός των 5,7 Ρίχτερ ανοιχτά των Στροφάδων, που "ταρακούνησε" την ευρύτερη περιοχή.