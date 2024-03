Life

Δημήτρης Κόκοτας: Νοσηλεύεται στην ΜΕΘ, σε κρίσιμη κατάσταση

Τι δήλωσε στον ΑΝΤ1 η σύζυγος του τραγουδιστή για την περιπέτεια της υγείας του. Τι αναφέρουν μαρτυρίες συνεργατών του.

Εσπευσμένα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο το απόγευμα της Πέμπτης 28/3 ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας

Ο τραγουδιστής κατά την διάρκεια των προβών του για τηλεοπτικό σόου τραγουδιού, ένιωσε μία έντονη αδιαθεσία και ζήτησε από την εταιρεία παραγωγής να σταματήσουν την πρόβα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει υποστεί έμφραγμα και παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Γεώργιος Γεννηματάς.

«Στις 28/03/2024, απογευματινές ώρες , μεταφέρθηκε με Σ/ΕΚΑΒ στο ΓΝΑ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ο Κόκοτας Δημήτριος, γεν. το 1968 (τραγουδιστής- συνθέτης). Ο εν λόγω είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή, έγιναν προσπάθειες ανάνηψης , διασωληνώθηκε και εισήχθη εσπευσμένα στην Αιμοδυναμική Μονάδα του Νοσοκομείου», αναφέρει ανακοίνωση του Νοσοκομείου Γεννηματάς.

Η σύζυγος του Δημήτρη Κόκκοτα μίλησε στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1:

