Ρούλα Πισπιρίγκου: Ισόβια για την δολοφονία της Τζωρτζίνας

Ομόφωνη ήταν η απόφαση του δικαστηρίου για την καταδίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου, σχετικά με την δολοφονία της πρωτότοκης κόρης της.

Το δικαστήριοα, αφού έκρινε ομόφωνα ένοχη για την δολοφονία της Τζωρτζίνας Δασκαλάκη την μητέρα της, Ρούλα Πισπιρίγκου, επίσης ομόφωνα επέβαλε την ποινή της ισόβιας κάθειρξης στην παιδοκτόνο.

Σύμφωνα με το δικαστήριο, η δολοφονία τελέστηκε σε ήρεμη ψυψική κατάσταση, αποδέχονται δηλαδή δικαστές και ένορκοι ότι το έγκλημα είχε προσχεδιαστεί.

«Το δικαστήριο κηρύσσει ομόφωνα ένοχη την κατηγορούμενη για την κατ/εξακολούθηση πράξη της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση όπως κατηγορείται και δη για την πράξη της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της Γεωργίας Δασκαλάκη στις 11/4/2021 και την τετελεσμένη ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος της Γεωργίας Δασκαλάκη στις 29/1/2022 τελώντας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση», είπε η πρόεδρος.

Στο τέλος της δίκης της Ρούλας Πισπιρίσκου υπήρξαν οι εξής διάλογοι:

Πρόεδρος δικαστηρίου : Μετά από 14 μήνες και 99 συνεδριάσεις λύεται η συνεδρίαση. Κα κατηγορουμένη έχετε δικαίωμα να ασκήσετε έφεση.

Κατηγορούμενη : Έχω ασκήσει ήδη

Πρόεδρος: Μια χαρά!

Νωρίτερα, η πρόεδρος ανακοίνωσε ότι το δικαστήριο αφαιρεί ομόφωνα χρόνο κράτησης 18 μηνών. , επικυρώνει την κατάσχεση και διατάσσει την δήμευση κατασχεθέντων ομόφωνα, ενώ επίσης επιβάλλει ομόφωνα τα νόμιμα έξοδα της δίκης στην κατηγορουμένη.

Εισαγγελέας: Να απορριφθεί το αίτημα για διαβίβαση πρακτικών στην εισαγγελία για ψευδείς καταθέσεις μαρτύρων.

Να απορριφθεί το αίτημα για διαβίβαση πρακτικών στην εισαγγελία για ψευδείς καταθέσεις μαρτύρων. Πρόεδρος: Το δικαστήριο απορρίπτει ομόφωνα τα αιτήματα περί διαβίβασης πρακτικών.

Το δικαστήριο απέρριψε ομόφωνα τα λοιπά εκκρεμή αιτήματα για κρείσσονες αποδείξεις, ιδίως αυτά περί προσκόμισης του σάκου αναζωογόνησης της ΜΕΘ Παίδων, των λοιπών εγγράφων και περαιτέρω γονιδιακου ελέγχου.

Σε δηλώσεις του, ο συνήγορος της Ρούλας Πισπιρίγκου έκανε λόγο για αποφαση που στηρίζεται σε μεγάλη δικαστική πλάνη, ενώ στράφηκε κατά των δικαστών και ενόρκων για μεροληψία, ενώ επεσήμανε ότι θα ασκήσει έφεση στην απόφαση, δηλώνοντας πεπεισμένος για ανατροπή της απόφασης σε δεύτερο βαθμό.

Ο Αλέξης Κούγιας ανέφερε ότι γνωρίζει πως λαμβάνονται οι αποφάσεις στα δικαστήρια και ο ίδιος είναι πεπεισμένος για την αθωότητα της Ρούλας Πισπιρίγκου.

