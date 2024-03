Πολιτική

Ανδρουλάκης: Ο πυρήνας της διαφθοράς βρίσκεται μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου

Τι δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Πολιτικού Συμβουλίου και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος.

Πυρά κατά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη εκτόξευσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, στον απόηχο των παραιτήσεων Μπρατάκου – Παπασταύρου, πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Πολιτικού Συμβουλίου και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Συγκεκριμένα δήλωσε πως " με την πρωτοβουλία που πήρα για πρόταση δυσπιστίας, ο κ. Μητσοτάκης έχασε δύο από τους στενότερούς του συνεργάτες, αποδεικνύοντας ότι ο πυρήνας της διαφθοράς βρίσκεται μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου"

Κατηγόρησε μάλιστα τον πρωθυπουργό ότι «δεν απάντησε στα τρία ερωτήματα τα οποία μας οδήγησαν στην πρόταση δυσπιστίας, που ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι στο έγκλημα των Τεμπών».

Ολόκληρη η δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη:

Στο ερώτημα που πλανάται «αν υπάρχει αντιπολίτευση», το ΠΑΣΟΚ απάντησε χθες: Ναι, υπάρχει αντιπολίτευση και φέρνει αποτελέσματα όταν λειτουργεί με σοβαρότητα και στιβαρότητα, χωρίς επικοινωνιακά σόου. Με την πρωτοβουλία που πήρα για πρόταση δυσπιστίας, ο κ. Μητσοτάκης έχασε δύο από τους στενότερούς του συνεργάτες, αποδεικνύοντας ότι ο πυρήνας της διαφθοράς βρίσκεται μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου. Βεβαίως, δεν απάντησε στα τρία ερωτήματα τα οποία μας οδήγησαν στην πρόταση δυσπιστίας, που ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι στο έγκλημα των Τεμπών.

Τα επαναλαμβάνω:

Ποιος την ώρα που χάσαμε 57 συνανθρώπους μας, είχε την προτεραιότητα να πάρει πριν τη δικαιοσύνη και την αστυνομία τους επίμαχους διαλόγους, να τους χαλκεύσει και μετά να τους δώσει σε ένα φιλικό μέσο μαζικής ενημέρωσης για να χειραγωγήσει την κοινή γνώμη; Αυτό το αδίστακτο χέρι, πρέπει να μάθουμε ποιο είναι. Γι’ αυτό, επειδή ο κ. Μητσοτάκης δεν απάντησε, τη Δευτέρα το πρωί θα είμαι στον Άρειο Πάγο. Γιατί πρέπει να υπάρξει έρευνα, άπλετο φως, και ο ελληνικός λαός να μάθει την αλήθεια. Ποιοι είναι αυτοί που είχαν την προτεραιότητα εκείνο το βράδυ, να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη. Είναι επικίνδυνοι και πρέπει να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για τον κατώτατο μισθό, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε:

Ο κατώτατος μισθός έπρεπε να είχε αυξηθεί καιρό τώρα. Όμως, η ονομαστική αύξηση δεν αντιμετωπίζει την ακρίβεια και τις ανισότητες γιατί πολύ απλά ο πληθωρισμός καλπάζει. Όταν λοιπόν αυξάνεται ο κατώτατος μισθός τα τελευταία χρόνια 20% αλλά ο πληθωρισμός στα τρόφιμα κατά 32%, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να καταπολεμήσουμε την ακρίβεια, τα καρτέλ και όσους δεν επιτρέπουν μέσα από την κερδοσκοπία και την απληστία τους να αποκλιμακωθούν οι τιμές.

Η Νέα Δημοκρατία και σε αυτό το κορυφαίο ζήτημα κάνει επικοινωνιακά προεκλογικά παιχνίδια.

