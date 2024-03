Οικονομία

ITB Berlin 2024: Κορυφαίος τουριστικός προορισμός η Ελλάδα

Η ελληνική αποστολή ήταν πολυδιάστατη, καθότι στην έκθεση έλαβαν μέρος εκθέτες από όλους τους επιμέρους τομείς του τουρισμού, σε οργανωμένα περίπτερα, όπως και με μεμονωμένες συμμετοχές.

Ως νούμερο ένα τουριστικός προορισμός της Ευρώπης αναδείχθηκε για το 2024 η Ελλάδα, συμμετέχοντας με περισσότερους από 170 εκθέτες στη φετινή Διεθνή Τουριστική Έκθεση ITB Berlin, που διοργανώθηκε στις 05.-07.03.2024 στο Βερολίνο.

Ειδικότερα, η πολυπληθής ελληνική συμμετοχή κέρδισε τα 31α Βραβεία Παγκόσμιων Ταξιδιών που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο της ΙΤΒ 2024, η οποία διοργανώθηκε από τον Εκθεσιακό Οργανισμό του Βερολίνου, που στην Ελλάδα αντιπροσωπεύεται από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) είχε τη μεγαλύτερη αντιπροσωπεία των τελευταίων ετών, φιλοξενώντας 85 συνεκθέτες στο περίπτερο “Visit Greece”, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων ελληνικών περιφερειών, δήμων, ξενοδοχείων, ταξιδιωτικών γραφείων και tour operators και καλύπτοντας εκθεσιακή επιφάνεια 1.000 τετραγωνικών μέτρων.

Η φετινή διοργάνωση της ITB Berlin ανέδειξε για ακόμα μια χρονιά τον ρόλο της ως η κορυφαία διεθνής πλατφόρμα για τις επιχειρήσεις, την καινοτομία και τη δικτύωση στον κλάδο του τουρισμού. Η έκθεση συγκέντρωσε συνολικά 5.500 εκθέτες από 170 χώρες, καταλαμβάνοντας 150.000 τετραγωνικά μέτρα, ενώ ο αριθμός των επισκεπτών σημείωσε αύξηση, φτάνοντας σχεδόν τους 100.000 επισκέπτες.

Τα πιο σημαντικά θέματα, στα οποία επικεντρώθηκε η φετινή διοργάνωση ήταν η αυξανόμενη σημασία της τεχνητής νοημοσύνης, η έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού καθώς και η κλιματική δικαιοσύνη.

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, το διεθνώς αναγνωρισμένο συνέδριο ITB Berlin Convention πραγματοποιήθηκε και φέτος παράλληλα με την ITB Berlin 2024 στο Εκθεσιακό Κέντρο του Βερολίνου, με τίτλο “Pioneer the Transition in Travel & Tourism. Together”. Συνολικά 17 θεματικές ενότητες και κορυφαίοι ομιλητές από τον επιχειρηματικό, επιστημονικό και πολιτικό χώρο, εξέτασαν τις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τουριστικός κλάδος.

Η επόμενη B2B διοργάνωση της ITB Berlin θα διεξαχθεί από τις 4 έως τις 6 Μαρτίου 2025 στο Εκθεσιακό Κέντρο του Βερολίνου, όπου αναμένεται να παρευρεθούν περισσότεροι από 24.000 εμπορικοί επισκέπτες.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στο Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο, στο τηλ. 210 64 19 027 και στο E-Mail: berlinmesse@ahk.com.gr ή να ανατρέχει στην ειδική ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου για τις εκθέσεις www.german-fairs.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της έκθεσης https://www.itb.com/en/.

ΥΠΑ: H επιβατική κίνηση Φεβρουαρίου 2024 αυξήθηκε 15,7%. Άνοδος στο 1ο δίμηνο του έτους 12,2%



Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α/ Η.A.S.P.-Hellenic Aviation Service Provider) ανακοινώνει ότι από τα προσωρινά στατιστικά στοιχεία Φεβρουαρίου 2024 για το σύνολο των αεροδρομίων της χώρας μας (Αεροδρόμιο Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος», 24 αεροδρόμια διαχείρισης ΥΠΑ, 14 περιφερειακά αεροδρόμια διαχείρισης Fraport Greece), προκύπτει ότι στην Ελλάδα το σύνολο τωνδιακινούμενων επιβατών στα αεροδρόμια (αφίξεις και αναχωρήσεις επιβατών εξωτερικού και εσωτερικού), έφτασε τα 2.405.625, έναντι 2.079.567 επιβατών τον

Φεβρουάριο του 2023. Άνοδος προκύπτει και στην επιβατική κίνηση 1ου διμήνου του έτους με 4.812.426 επιβάτες το 2024, έναντι 4.289.160 επιβατών το 1ο δίμηνο του 2023.

Με βάση τα στατιστικά στοιχεία, τον Φεβρουάριο του 2024 σημειώθηκε αύξηση επιβατικής κίνησης 15,7%, σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2023. Επίσης, το 1ο δίμηνο του 2024 σημειώθηκε αύξηση επιβατικής κίνησης 12,2%, σε σχέση με το 1ο δίμηνο του 2023.



Για το ίδιo εξεταζόμενο χρονικό διάστημα όσον αφορά τις πτήσεις (αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών εσωτερικού και εξωτερικού), τα προσωρινά στατιστικά στοιχεία έχουν ως εξής: Τον Φεβρουάριο του 2024 πραγματοποιήθηκαν 22.005 πτήσεις, έναντι 19.709 πτήσεων το 2023, με τον δείκτη αεροπορικής κίνησης φέτος να σημειώνει αύξηση 11,6%, σε σύγκριση με το 2023. Επίσης, το 1ο δίμηνο του 2024

πραγματοποιήθηκαν 44.769 πτήσεις, έναντι 42.037 πτήσεων το 1ο δίμηνο του 2023 με την αύξηση σε σχέση με πέρυσι να φτάνει το 6,5%





