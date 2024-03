Κοινωνία

Επίθεση σε σχολείο: Προφυλακίστηκε ο 19χρονος

Τι δήλωσε ο 19χρονος, ο οποίος επιτέθηκε και τραυμάτισε έναν μαθητή και διευθυντή σε σχολείο.

Προφυλακίστηκε ο 19χρονος, ο οποίος προ ολίγων ημερών μπήκε σε σχολείο στην Κυψέλη και τραυμάτισε μαθητή και τον διευθυντή του σχολείου.

Σε δηλώση του ο 19χρονος δήλωσε πως δεν είχε προσχεδιάσει την επίθεση.

"Δεν το είχα προμελετήσει. Ο λόγος που πήγα εκείνη την ημέρα στο σχολείο ήταν να συνοδεύσω τον αδερφό μου προκειμένου να αισθανθεί ασφάλεια".

Ο κατηγορούμενος, με γονείς ομογενείς από την Γεωργία, πήγε στο 41ο Γυμνάσιο Αθηνών στην Κυψέλη στις 8.30 το πρωί και χτύπησε 18χρονο μαθητή από την Νιγηρία με ένα σφυρί ενώ τραυμάτισε με ένα μαχαίρι τον διευθυντή του σχολείου όταν προσπάθησε να επέμβει και να τον αφοπλίσει.

