Euroleague: Νίκη για τον Παναθηναϊκό στην “εκπνοή”

Τεράστιο "διπλό" για τον Παναθηναϊκό, που το πάλεψε μέχρι τέλους.

Με... παίκτη της τελευταίας στιγμής τον Κέντρικ Ναν, ο Παναθηναϊκός πήρε ακόμη ένα τεράστιο «διπλό», αυτή τη φορά στην Μπολόνια και παρέμεινε στη δεύτερη θέση της κατάταξης, «αγκαλιά» με το πλεονέκτημα της έδρας στα πλέι οφ της Euroleague.

Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 81-79 της Βίρτους, για την 32η αγωνιστική, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 21-11 (υπερισχύουν στην τριπλή ισοβαθμία με Μονακό και Μπαρτσελόνα).

Στον αντίποδα, οι Ιταλοί υπέστησαν την πέμπτη διαδοχική ήττα τους, υποχώρησαν στο 17-15 και πλέον δυσκολεύει το όνειρο της εξάδας και της απευθείας πρόκρισης στα πλέι οφ (παρέμειναν στην 8η θέση).

Τα δεκάλεπτα: 16-28, 39-51, 59-65, 79-81

