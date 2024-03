Κοινωνία

Δίκη Πισπιρίγκου - Κούγιας στον ΑΝΤ1: Πλανήθηκε η δικαιοσύνη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο δικηγόρος της 35χρονης λίγες ώρες μετά την καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου.

-

Ο δικηγόρος της Ρούλας Πισπιρίγκου, την οποία το δικαστήριο έκρινε πρωτόδικα ένοχη για την δολοφονία της κόρης Τζωρτζίνας, μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή ''Στούντιο με θέα''.

Αρχικά ο κ.Κούγιας μίλησε για τις κατηγορίες που είχαν αλλάξει και την απόφαση του δικαστηρίου λέγοντας «Η αρχική κατηγορία ήταν αποπειραθεί να σκοτώσει την κόρη της με ασφυκτικό θάνατο.

Μετά από ένα χρόνο της δόδηκε η κατηγορία ότι αποπειράθηκε να σκοτώσει την κόρη της με κεταμίνη.

Μετά από 7 μήνες της δόθηκε η κατηγορία ότι σκότωσε την κόρη της.

Εντελώς αυθαίρετα αλλάξαν οι κατηγορίες για το πώς έγινε.

Αν δεν αλλάξει κάτι στην υπόθεση η κατηγορουμένη δεν θα βγει από την φυλακή. Το δικαστήριο άσκησε μια απόφαση η οποία εξαφανίστηκε μετά την άσκηση εφέσεως.»

Σχετικά με το πότε αναμένεται να γίνει το Εφετείο για την υπόθεση της Τζωρτζίνας είπε «Το εφετείο για την απόφαση για την Τζωρτζίνα θα πάει μετά από τις δίκες για τα άλλα δύο παιδιά και εάν καταδικαστεί και σε αυτές τις υποθέσεις, τότε όλες οι δίκες θα ενωθούν στο εφετείο. Για την δεύτερη υπόθεση έχουν γίνει μόνο δυο συνεδριάσεις

Είναι σε πρώιμο στάδιο θα κρατήσει πάρα πολύ και αυτή.

Σ αυτή το διάστημα θα έχει καθαρογράφει και η απόφαση της πρώτης.»

«Το ότι δικάζεται σε δυο δικαστήρια ταυτόχρονα έγινε για λογούς εντυπωσιασμού της κοινής γνώμης» σχολίασε ο κ. Κούγιας.

Συνέχισε λέγοντας «Τα δικαστήρια αθωώνουν όχι οι δικηγόροι, εμείς και οι εισαγγελείς δεν ψηφίζουμε.

Ο ιατροδικαστής που εξέτασε την υπόθεση, όρισε από μόνος του έναν τοξικολόγο. Όλα γινόντουσαν γρήγορα επειδή το ζητούσε ο Υπουργός (Τσιάρας). Ήρθαν 13 ιατροδικαστές και είπαν ότι είναι αθώα.

Εδώ ο ιατροδικαστής και όλοι οι ιατροδικαστές ισχυρίζονται ότι η κατηγορουμένη είναι αθώα είναι εντελώς παράνομο αντί να ρωτήσει κάποιον από αυτούς πήρε δικό του τοξικολόγο

Το δικαστήριο είχε προκατάληψη. Πρόκειται για μεγάλη δικαστική πλάνη δεν ζητήσαμε ελαφρυντικά.»

Σχετικά με το τι θα κάνει εαν τελικά καταδικαστεί η Ρούλα Πισπιρίγκου απάντησε «Δεν μπορώ να το δεχτώ ότι με τα στοιχεία που υπάρχουν δεν θα αθωωθεί. Εάν δεν το καταλάβει η δικαιοσύνη, εγώ είμαι ανεπαρκής και ισχύει η δήλωση που είχα κάνει στον Γιώργο Παπαδάκη και τη Μαρία Αναστασόπουλου ότι θα παραιτηθώ! Δεν μου χρειαζόταν η υπόθεση Πισπιρίγκου για να κάνω καριέρα.»

«Πρέπει να σεβόμαστε την δικαιοσύνη και εκφράζω μόνο τις απόψεις μου. Η ίδια η δικαιοσύνη θα διορθώσει αυτή την απόφαση» σχολίασε κλείνοντας.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Σε κρίσιμη κατάσταση παιδί που υπέστη ανακοπή καρδιάς

Σκυλακάκης στον ΑΝΤ1: Τι αλλάζει στην εκτός σχεδίου δόμηση (βίντεο)

Καιρός: Σάββατο με υψηλές θερμοκρασίες και νεφώσεις