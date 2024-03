Υγεία - Περιβάλλον

Σύζυγος Δημήτρη Κόκοτα: Είναι σε καταστολή, περιμένουμε να γίνει το θαύμα (βίντεο)

«Είμαι σε πολύ δύσκολη θέση, πραγματικά μην το ζήσει κανείς αυτό. Τα 24ωρα αυτά μου φαίνονται αιώνες», είπε η Κατερίνα Κόκοτα.

Σε κρίσιμη, αλλά σταθερή κατάσταση παραμένει ο Δημήτρης Κόκοτας, που βρίσκεται διασωληνωμένος στην ΜΕΘ. Η σύζυγός του, Κατερίνα Κόκοτα, μίλησε σήμερα στην εκπομπή «I Love Σου Κου» τονίζοντας πως περιμένει να γίνει το θαύμα.

«Λειτουργεί η καρδιά του, αυτό είναι το σημαντικό, εγώ αυτό έχω κρατήσει. Από εκεί και πέρα γίνονται εξετάσεις που είναι απαραίτητες. Είναι σταθερή η κατάστασή του. Τον είδα, είναι σε καταστολή, του μιλάω μόνο εγώ. Είμαι σε πολύ δύσκολη θέση, πραγματικά μην το ζήσει κανείς αυτό. Τα 24ωρα αυτά μου φαίνονται αιώνες. Δεν μου είχε παραπονεθεί ποτέ για κάτι, δεν πίνει, δεν καπνίζει, προσέχει τη διατροφή του», είπε αρχικά η Κατερίνα Κόκοτα.

Η Κατερίνα Κόκοτα πρόσθεσε επίσης: «Ευχαριστώ πολύ τον κόσμο για την αγάπη και τη στήριξη. Θέλω να τελειώσει σήμερα αυτό. Περιμένουμε να γίνει το θαύμα».

Σημειώνεται ότι την Πέμπτη ο 55χρονος τραγουδιστής, γιος του μεγάλου λαϊκού ερμηνευτή, Σταμάτη Κόκοτα, βρισκόταν στις πρόβες για τηλεοπτικό πρόγραμμα στο οποίο εμφανίζεται, αλλά ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και υπέστη την ανακοπή.

