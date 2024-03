Ολλανδία - Ομηρία: Με χειροπέδες βγήκε ο άνδρας έξω από την καφετέρια (βίντεο)

Όπως φαίνεται συνελήφθη ο άνδρας που κρατούσε επί πολλές ώρες ομήρους σε καφετέρια της πόλης Έντε της Ολλανδίας.

-

Αίσιο τέλος φαίνεται ότι είχε η ομηρεία στο μπαρ Petticoat στην πόλη Έντε της ανατολικής Ολλανδίας.

Σύμφωνα με το ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων ANP, δύο άνδρες, ο ένας εκ των οποίων είχε καλυμμένο το πρόσωπό του, βγήκαν από το μπαρ με τα χέρια σηκωμένα ψηλά.

Οι αστυνομικοί φόρεσαν χειροπέδες στον ένα εκ των δύο ανδρών.

Νωρίτερα, τρεις από τους ομήρους αφέθηκαν ελεύθεροι γύρω στις 11.30 το πρωί (τοπική ώρα), σύμφωνα με τα ολλανδικά ΜΜΕ.

Η συναισθηματική φόρτιση είναι εμφανής στα πρόσωπα των τριών νεαρών ατόμων που εικάζεται ότι είναι υπάλληλοι του μπαρ.

Το πρωί η αστυνομία προχώρησε στην εκκένωση 150 κατοικιών στην περιοχή και ζήτησε από τους πολίτες να μην πλησιάζουν. Σύμφωνα με το Reuters, ειδικές μονάδες της αστυνομίας έχουν αναπτυχθεί γύρω από το κτίριο του καφέ-μπαρ Petticoat, που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, το οποίο έχει κλείσει για την κυκλοφορία.

Three hostages held in a cafe in the Dutch town of Ede have been released, but the incident is not over, police say.#Netherlands pic.twitter.com/oL11QZ2MCv