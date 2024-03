Καιρός

Καιρός: Ζέστη και σκόνη την Κυριακή

Σε άνοδο η θερμοκρασία την Κυριακή, οπότε και θα ευνοηθεί η μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Γενικά αίθριος καιρός αναμένεται την Κυριακή, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα του βορείου Αιγαίου. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, με μικρές συγκεντρώσεις, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί σε αρκετά υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 23 με 26 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 28 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένεται καιρός γενικά αίθριος, με παροδικές αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος, με παροδικές αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 και το απόγευμα πρόσκαιρα νότιοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με παροδικές αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 μποφόρ και βαθμιαία νοτίων διευθύνσεων έως 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 09 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος, με παροδικές αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος, με παροδικές αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος, με παροδικές αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στα δυτικά και βόρεια τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 και στην Κρήτη έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με παροδικές αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια νότιοι 3 με 5 μποφόρ. Στα νότια μεταβλητοί 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 και στα Δωδεκάνησα έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλία ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με παροδικές αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 και το απόγευμα πρόσκαιρα νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Για τη Δευτέρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα βόρεια θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα του Αιγαίου, όπου τις πρωινές και βραδινές ώρες είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης με μικρές συγκεντρώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 στα πελάγη τοπικά 6 και στο βόρειο Ιόνιο από το απόγευμα πρόσκαιρα 7 μποφόρ. Στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί σε πολύ υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα νησιά και τα παραθαλάσσια τους 24 με 26 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 27 με 29 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

