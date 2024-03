Κόσμος

Εκλογές Τουρκία: Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις για Ιμάμογλου και Κουρούμ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δημοτικές εκλογές γίνονται αύριο στην Τουρκία, με το βλέμμα να είναι στραμμένο στην Κωνσταντινούπολη.

-

Το στοίχημα αυτών των εκλογών είναι Ιμάμογλου ή Κουρούμ και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δίνουν αντιφατικά αποτελέσματα, ανάλογα σε ποιο κόμμα πρόσκεινται και οι εταιρείες ερευνών.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, σήμερα η εταιρεία Optimar η οποία πρόσκειται στο κυβερνητικό στρατόπεδο προβλέπει ότι ο Μουράτ Κουρούμ θα είναι ο νικητής των εκλογών στην Κωνσταντινούπολη. Με βάση τα αποτελέσματα της Οπτιμάρ ο Κουρούμ συγκεντρώνει το 43,6% των ψήφων και ο Ιμάμογλου 43,2%.

Ωστόσο η εταιρεία SONAR που πρόσκειται στην αντιπολίτευση προβλέπει καθαρή νίκη Ιμάμογλου με 47,3%. Για τον Κουρούμ προβλέπει 40.4%, δηλαδή 7 μονάδες διαφορά.

Για την Άγκυρα οι δημοσκοπήσεις δείχνουν άνετη νίκη του υποψηφίου της αντιπολίτευσης Μανσούρ Γιαβάς αλλά και για την Σμύρνη επίσης προβλέπουν ότι η αντιπολίτευση θα κερδίσει για άλλη μια φορά το δήμο, παρόλο που θα υπάρξει μείωση των ποσοστών.

Αύριο περισσότεροι από 61 εκατομμύρια ψηφοφόροι θα ψηφίσουν σε περίπου 208 χιλιάδες κάλπες.

Στην ανατολική Τουρκία η ψηφοφορία ξεκινά στις 7.00 το πρωί και οι κάλπες κλείνουν στις 16.00 το απόγευμα

Στην υπόλοιπη Τουρκία η ψηφοφορία ξεκινά στις 8.00 το πρωί και συνεχίζεται μέχρι τις 17.00 το απόγευμα.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορωπί: Σύλληψη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος αστυνομικών της Ομάδας ΔΙΑΣ

Φωτιά στην Αρκαδία

Mητσοτάκης από Μοσχάτο: Δεν συγκυβερνούμε με κανέναν - Εσείς μας εκλέγετε και σε εσάς λογοδοτούμε