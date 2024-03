Κοινωνία

Βάρκιζα - Λαθρεμπόριο καυσίμων: Η βίλα και η σύλληψη του Ιταλού

Πώς έφτασαν οι Αρχές στα ίχνη του 47χρονου, ο οποίος ηγείτο κυκλώματος λαθρεμπορίου καυσίμων.

Toυ Μανώλη Ασσαριώτη

Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού άνδρα, ο οποίος αποτελεί ηγετικό μέλος διεθνούς κυκλώματος λαθρεμπορίου πετρελαιοειδών, προχώρησαν την Παρασκευή σε περιοχή της Βάρκιζας αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αναζητήσεων Αρχείου και Ταυτοτήτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Ο 47χρονος έμενε στην Αττική και όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές είχε πολυτελή βίο, έμενε με την οικογένειά του σε μία μεγάλη και πολυτελή βίλα στη Βάρη, ενώ για τις μετακινήσεις του χρησιμοποιούσε πλήθος πολυτελών αυτοκινήτων.

Τα στελέχη του Τμήματος Αναζητήσεων, ύστερα από πολύμηνη έρευνα κατάφεραν να τον εντοπίσουν και τελικά να του περάσουν χειροπέδες στη Βάρκιζα.

Σύμφωνα με την Ιντερπολ είναι ηγετικό στέλεχος διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης, που ασχολείται με το λαθρεμπόριο καυσίμων.

Τα μέλη της οργάνωσης είχαν συστήσει εταιρεία με δεξαμενόπλοια. Φόρτωναν στα πλοία της πετρελαιοειδή σε λιμάνια της Βενεζουέλας, και στη συνέχεια με τεχνάσματα κατάφερναν να τα ιδιοποιηθούν και εξαπατούσαν τόσο τους ναυλωτές όσο και τη χώρα της Βενεζουέλας.

Τα κέρδη της Οργάνωσης φαίνεται πως υπερβαίνουν τα 21 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

