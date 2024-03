Αθλητικά

Περιστέρι – Κολοσσός Ρόδου: Εκτέλεση… από την γραμμή του τριπόντου

Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν νικηφόρα τις υποχρεώσεις τους στο Top 6 της Α1 Ανδρών/Basket League.

To Περιστέρι μπήκε νικηφόρα στο Top 6 της Α1 Ανδρών/Basket League. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη υπερασπίστηκε την έδρα της με 98-90 απέναντι στον Κολοσσό, στην πρεμιέρα της Β’ φάσης, εξαργυρώνοντας την άμυνα της δεύτερης περιόδου, όταν κράτησε τους «θαλασσί» κάτω από τους 20 πόντους, αλλά και την ευστοχία της από τα 6,75, καθώς τελείωσε τον αγώνα με 10/19 τρίποντα.

Με το αναγνωριστικό πρώτο δεκάλεπτο, που βρήκε τους φιλοξενούμενους στο +2 (21-23 στο 10΄), το Περιστέρι «έδεσε» την άμυνα του και «χτυπώντας» στη επίθεση από μέση και μακρινή απόσταση, απάντησε με επιμέρους σκορ 29-16, εξασφαλίζοντας στο 20΄ μία διαφορά 11 πόντων (50-39).

Αυτό «μαξιλαράκι», αλλά και οι... τρίποντες ενέσεις κάθε φορά που ο Κολοσσός έδειχνε διαθέσεις ανατροπής, κράτησαν την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη σε απόσταση ασφαλείας, μέχρι το τελικό 98-90.

Κορυφαίος των νικητών, που είχαν μία... πεντάδα με διψήφιο αριθμό πόντων, ο Τζο Ράγκλαντ με 15 πόντους, ενώ από 14 μέτρησαν οι Ελάιτζα Μήτρου-Λονγκ, Ζερμέιν Λοβ και Στέλος Πουλιανίτης. Από τον Κολοσσό των 13 λαθών προσπάθησε ο Σωτήτηςη Μπιλλής με 15 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 21-23, 50-39, 70-64, 98-90

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Παπαπέτρου, Λόρτος, Χριστινάκης

