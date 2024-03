Τεχνολογία - Επιστήμη

Μέδουσα που φτάνει και το ένα μέτρο εμφανίστηκε στη Ρόδο (βίντεο)

Η μέδουσα που εμφανίστηκε στα νερά της Μεσογείου έφτασε και στις ελληνικές ακτές. Τα…θετικά του μεγέθους της.

Του Γιάννη Αρβανίτη

Μέδουσα, με την επιστημονική ονομασία, RHOPILEMA NOMADICA εμφανίστηκε στη Ρόδο. Πρόκειται για ένα είδος, που πρόσφατα εμφανίστηκε στην Ανατολική Μεσόγειο - ξεχωρίζει δε για το μέγεθός της, που μπορεί να φτάσει σε διάμετρο....ακόμη και το 1 μέτρο!

Συναντάται κυρίως στις ακτές του Λιβάνου, του Ισραήλ, της Τουρκίας και της Συρίας, όπου εμφανίστηκαν κοπάδια, τα οποία έφτασαν μέχρι την αμμουδιά.

Τις προηγούμενς ημέρες, το ίδιο συνέβει και σε ακτές της Ρόδου, όπου εντοπίστηκαν σε ακτές κάποιες μεμονομένες μονάδες.

«Πρόκειται για θερμόφυλο είδος, που το βλέπουμε όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία. Αυτό έγινε στη Μεσόγειο και στη Ρόδο έφτασαν πιθανότητα με κάποιο ρεύμα», δήλωσε ο υδροβιολόγος και ερευνητής του ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ., Επαμεινώνδας Χρήστου.

Οι ειδικοί, εκτιμούν πως το είδος πέρασε από το Σουέζ με τα ρεύματα και πληθυσμοί του πλέον, βρίσκονται στη Μεσόγειο.

Η υπεραλίευση και η μείωση των θαλασίων χελωνών, συμβάλουν στην αύξηση του είδους.

Το μεγάλο μέγεθός της Nomadica, λειτουργεί και θετικά, αφού εντοπίζεται εύκολα κι έτσι οι λουόμενοι τις αποφεύγουν!

Η διευθύντρια του ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ., Παρασκευή Καραχλέ, δήλωσε στην εκπομπή «Το Πρωινό» πως, «αν σε αγγίξει συνήθως δεν θα έχεις κάποιο πολύ σοβαρό θέμα, υπάρχουν βέβαια θέματα για όσους είναι αλλεργικοί ή σε έντονο τσίμπημα που μπορεί να βρεθείς ακόμα και σε νοσοκομείο».

Ο Ε.Χρήστου, πάντως εξηγεί πως, «μια εμφάνιση μεδουσών είναι απόλυτα φυσιολογικό φαινόμενο στη Μεσόγειο και σε κάθε θάλασσα. Μεμονωμένα δεν έχουμε θέμα, παρά μόνο αν μιλάμε για σμήνη σε περιοχές με λουόμενους».

Λόγος ανησυχίας για τους ειδικούς δεν υπάρχει, αν και τα θαλάσσια ρεύματα είναι αυτά.....που μπορούν να σπρώξουν τα σμήνη των μεδουσών σε κάθε θαλάσσια περιοχή.

